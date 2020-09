Sur le terrain, Michael Porter Jr. essaie de ne pas trop respecter LeBron James

Si Tyler Herro a placé la barre très haut avec ses 37 points, il n’est pas le seul rookie à jouer un rôle majeur dans ces finales de conférence. Lui aussi en sortie de banc, Michael Porter Jr. a gagné sa place de sixième homme des Nuggets, et le voilà qui joue déjà dans la cour des grands.

Comme Tyler Herro, il n’a peur de rien. Comme Tyler Herro, il a dû faire les critiques. Et lui se retrouve carrément nez à nez avec LeBron James, le meilleur joueur de sa génération. Pas de quoi lui faire tourner la tête.

« Ce n’est pas le cas car je respecte tellement LeBron… Comme n’importe quel jeune, j’ai grandi en l’idolâtrant. Personnellement, je voulais me retrouver dans cette position un jour, mais quand je suis sur le terrain, j’essaie de m’enlever ça de la tête pour simplement jouer au basket. S’il est face à moi, j’essaie de faire ce que j’ai toujours fait… On veut respecter ces gars, mais on ne veut pas trop les respecter quand on est sur le terrain. »

À l’image de leur rookie, les Nuggets crèvent l’écran par ce mélange de culot et de talent, et Michael Porter Jr. savoure. « C’est vraiment cool de faire partie d’un truc spécial où beaucoup de gens se mettent à nous soutenir car ils ont entendu parler de notre histoire à revenir deux fois d’un score de 3-1, de notre persévérance et le reste… J’ai reçu des SMS de personnes de qui je n’avais rien reçu depuis longtemps, sur le fait qu’on était pour eux une forme d’encouragement et d’inspiration… C’est dingue comme le sport permet de procurer ça à travers le monde. C’est vraiment quelque de spécial d’en faire partie, et on va essayer de continuer. »