Les Celtics vaincus par un super Herro (37 points !)

Discret en attaque depuis le début de la série, Jimmy Butler démarre la quatrième manche avec beaucoup d’agressivité et son duo avec Bam Adebayo oblige Brad Stevens à prendre le premier temps-mort de la partie (15-10). Deux minutes et 5 points de Kemba Walker plus tard, c’est Erik Spoelstra qui arrête le jeu. Ce dernier tente un coup en donnant ses premières minutes en playoffs à Solomon Hill, quand Brad Stevens se tourne vers Robert Williams, mais la maladresse extérieure des deux franchises leur empêche tel ou tel choix d’être décisif (24-23).

Boston multiplie les balles perdues avec un Jayson Tatum à côté de ses Jordan (0/5) quand Tyler Herro s’amuse de l’autre côté avec 11 points en 9 minutes. Le rookie de Miami est le seul à véritablement surnager dans ce deuxième quart-temps d’un niveau pathétique des deux côtés. Boston l’est particulièrement avec ses 11 pertes de balles à la pause, dont 3 pour un Tatum à 0 point : c’est un petit miracle si la franchise bascule à -6 (50-44). Miami s’en mordra peut-être les doigts…

Tatum se réveille et embarque le momentum avec lui

La première action de la seconde mi-temps résume bien la partie : Jayson Tatum se fait siffler un passage en force. Ça résume aussi les minutes qui vont suivre, avec une équipe de Boston qui n’y arrive toujours pas et commence à souffrir en défense contre des Floridiens qui ont eux décidé à la pause de monter d’un cran. L’écart grimpe à 12 points avec des C’s frustrés qui prient à chaque 3-points lancé. Heureusement pour eux, rien ne rentre du côté du Heat, qui aurait pu faire le trou. Et finalement Spo arrête le jeu après une action charnière : un layup manqué de Crowder sanctionné par le premier panier de Tatum, en transition, de loin (60-53).

Ce dernier renchérit derrière, marque à mi-distance et enchaîne deux paniers avec la faute, puis un panier en fin de période et un contre derrière avant la sirène : l’action a relancé l’ailier qui avec 16 points dans le quart-temps a ramené son équipe à -1 (77-76). En face, Tyler Herro tient encore la baraque pour le Heat, et il enchaîne après le mini break avec 5 nouveaux points rapides, mais Boston n’a plus peur de la zone et passe devant (85-84). Il suffit toutefois d’un temps-mort pour stopper l’élan de Boston, qui perd trois ballons et encaisse un 7-0, avec encore 5 points de Tyler Herro, en deux minutes.

Herro jusqu’au bout

Le rookie plante un énorme 3-points mais Jaylen Brown lui répond directement pour garder la tête de son équipe hors de l’eau. Butler et Dragic l’enfoncent, et la banderille de Tatum n’empêche pas les C’s de se noyer : ils regardent Dragic marquer seul dans le corner et Herro couper au cercle pour passer à +9 à 1 minute de la fin. Boston se noie après s’être épuisé à sortir la tête de l’eau.

Tatum marque de loin et vole un ballon à Butler, que Brown finit par transformer en 3-points lui aussi après plusieurs cafouillages : +3 Miami, 16 secondes à jouer. S’en suit un concours de lancers-francs, et Herro et Butler ne tremblent pas pour valider le 3-1. Les Nuggets ont remonté deux fois ce déficit pendant la postseason, les Celtics vont tout faire pour les imiter, mais la tâche s’annonce compliquée face à cette zone qui continue de les tétaniser.