Le niveau de jeu s’élève en playoffs et il est plus difficile pour l’équipe du Shaqtin’ A Fool, discrète ces derniers temps, de trouver de quoi rigoler.

Elle a quand même réussi à compiler un petit « best of » avec un duel à distance entre les Celtics et les Clippers. Les premiers se signalent avec deux layups manqués de suite, et cette fameuse passe de Jayson Tatum à Nick Nurse. Les seconds avec un bon gros raté d’Ivica Zubac sous le cercle et ce tout aussi fameux tir de Paul George sur la tranche depuis le corner dans le money time du Game 7 perdu contre Denver.

De quoi lui valoir un nouveau surnom à la place de « Playoffs P » : « Wayoff (Très loin) P ».