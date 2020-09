Bruce Brown est confiant, pour lui mais également Sekou Doumbouya

Les Pistons fondent beaucoup d’espoirs en Bruce Brown, titulaire 99 fois sur ses 132 premiers matchs à Detroit, et qui prend son temps pour progresser : après une première saison sous les 5 points et 40% de moyenne en 20 minutes, il a compilé l’an passé 8.9 points, 4.7 rebonds et 4 passes à 44% aux tirs dont 34% de loin en 28 minutes.

Mais il faut ajouter au bilan une très bonne présence défensive qui compte beaucoup et lui vaut cette confiance. L’objectif étant maintenant d’ajouter le « 3 » au « D ». « Je me suis entraîné à tirer à 3-points de partout pendant l’intersaison, et je continue à bosser les coins » raconte-t-il au Detroit News.

« Ce sera vraiment une belle année pour Sekou »

« Je pense que je suis un joueur de basket, tout simplement : mettez-moi sur le parquet et je ferai des actions » clame-t-il. « Je m’en fiche où, je peux jouer ailier fort ou pivot, peu m’importe. Tant que je suis sur le parquet, je peux aider cette équipe. »

Un autre joueur confiant, que les Pistons aimeraient transformer en tireur capable de défendre sur tous les postes, c’est Sekou Doumbouya. Nous l’avions laissé dans le flou en juin après la rupture avec ses agents, et c’est avec un esprit de revanche qu’il a retrouvé son club la semaine dernière.

« Il bosse dur » assure son camarade Bruce Brown. « Il a quelque chose à prouver. Il travaille dur sur son jeu, intérieur comme extérieur. Il fait vraiment ce qu’il faut et ce sera vraiment une belle année pour lui. »