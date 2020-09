Pablo Prigioni veut faire passer un cap à D’Angelo Russell

Si les Wolves semblent être la franchise la mieux placée pour accueillir le meneur argentin du Real Madrid, Facundo Campazzo, c’est en grande partie parce que Pablo Prigioni fait désormais partie du staff de Minnesota.

Aux côtés du jeune Ryan Saunders, l’ancien meneur de Vitoria et des Knicks a parfaitement fait la transition après une longue et riche carrière. Mais avant d’éventuellement s’occuper de son compatriote, Pablo Prigioni doit s’occuper d’un autre projet : pousser D’Angelo Russell à passer un nouveau cap.

Une relation de confiance

Il faut dire que Pablo Prigioni est très bien placé pour aider D’Angelo Russell. D’abord, parce qu’il a lui aussi été meneur en NBA. « Honnêtement, le poste de meneur n’est pas facile », démarre l’Argentin dans The Athletic. « Il faut être en symbiose avec ton coach, il faut prendre soin de tes coéquipiers, il faut faire tourner l’attaque. Les ailiers et les intérieurs, ils n’ont qu’à courir mais le meneur, il doit réfléchir à ce qu’il doit mettre en place. »

Plus encore, les deux hommes étaient déjà ensemble à Brooklyn quand D’Angelo Russell a été All-Star.

« C’est quelque chose qu’on a commencé [il y a deux ans] à Brooklyn, on avait déjà sympathisé. Je ne saurais pas dire pourquoi mais on a rapidement été sur la même longueur d’ondes. »

Dans le système de Kenny Atkinson, D’Angelo Russell a été responsabilisé petit à petit pour finir sa saison à 21 points, 7 passes et 4 rebonds de moyenne. « Il était toujours curieux. Il venait me voir pendant les matchs pour me demander ce que je voyais. J’ai commencé à partager ma vision des choses et ce que je voyais depuis le banc. Utilise ce système. Recherche ce gars-là, des petits conseils comme ça. Et il commençait à les utiliser. Certains marchaient, d’autres pas. »

Mener par l’exemple

D’Angelo Russell et Pablo Prigioni sont devenus si proches que ce dernier n’a pas hésité à tendre une invitation au premier pour un séjour à Madrid. Accompagné de son frère, Antonio, D’Angelo Russell a ainsi pu assister à des matchs de Ligue des Champions tout en passant de bons moments hors terrain avec Pablo Prigioni.

Accueilli dès sa sortie de l’avion à Minneapolis par son ami Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell sait que les attentes sont énormes autour de cette association chez les Wolves. Ce petit bout de saison 2019-20 n’a pas été très convaincant (3 victoires en 12 matchs), mais c’est évidemment trop mince pour encore tirer quelques conclusions.

Pour Pablo Prigioni, une chose est claire : Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell doivent être irréprochables dans l’attitude. S’ils veulent véritablement devenir des superstars de la ligue, il va falloir assumer au quotidien.

« Ces deux-là doivent rendre les autres meilleurs et donner l’exemple chaque jour. Ils doivent être les premiers à la salle, travailler le plus. Ils doivent prendre le plus de tirs à l’entraînement parce que ce seront eux qui auront le plus de tirs en matchs. C’est beaucoup de responsabilités pour [Russell] et un nouveau défi dans sa carrière. »

Des Wolves revanchards

Meneur de l’ancienne école, star à son époque en Espagne et même un temps en Euroleague, Pablo Prigioni connait aussi le basket international sur le bout des doigts avec l’Albiceleste argentine. Il compte bien importer cette culture du travail et de la rigueur dans le Minnesota.

« J’ai toujours cru que les leaders mènent par l’exemple plutôt que par les paroles. Il faut évidemment pouvoir parler à certains moment durant la saison. Mais si tu fais les bonnes choses au quotidien, c’est là que tu mènes les autres, par l’exemple, par les actions et l’attitude. Parfois, il y a des gars qui ne parlent pas beaucoup, mais ils montrent la voie chaque jour, à l’entraînement et en match. C’est peut-être la chose la plus difficile à apprendre pour les jeunes joueurs. »

À l’instar de leur autre grand copain Devin Booker, qui a porté les Suns à un record impeccable dans la bulle, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell ont également hâte de pouvoir être à la tête d’une équipe qui gagne. Le GM local, Gersson Rosas, fait déjà monter la sauce pour la saison prochaine.

« Notre franchise a un goût amer dans la bouche avec cette fin de saison. Avec tous les changements qu’on a fait, on était très enthousiaste pour notre nouveau groupe de joueurs. Je sais que c’est difficile pour Karl, D’Angelo et nos vétérans de voir les playoffs dans la bulle et de ne pas en être. C’est difficile de voir ces gars jouer à haut niveau, un basket excitant et compétitif et de ne pas en faire partie. Il y a de la motivation, de l’envie. On sait qu’on a beaucoup de travail à faire. »