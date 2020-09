Les Hawks ont bien l’intention de parler d’une prolongation de contrat avec John Collins

Comme les autres équipes du « Delete Eight », les Hawks sont en train se retrouver dans une « mini bulle ». L’occasion notamment pour Clint Capela d’apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers.

« Je pense que notre plus grand objectif est de rassembler notre groupe et de créer un peu plus de camaraderie », explique ainsi le GM, Travis Schlenk. « C’est la première fois que Clint aura l’occasion de jouer avec notre groupe, ça va être important pour nous. Mais c’est aussi la première fois que nos jeunes peuvent jouer depuis mars. Il s’agit donc de rassembler tout le monde et de travailler sur les liens et l’alchimie ».

Le groupe va ainsi regarder les rencontres de playoffs, tous ensemble.

« Nous allons organiser des soirées pour regarder les matchs avec nos joueurs, pour leur faire remarquer des détails et en parler, donc c’est encore quelque chose que nous allons faire ces deux prochaines semaines ».

Ce sera aussi l’occasion de retrouver John Collins, éligible à une prolongation de contrat à l’ouverture de la free agency. L’intérieur a fait plusieurs appels du pied à sa franchise, estimant qu’il méritait une extension maximum, dont le montant dépendra de l’impact de la crise du Covid-19 sur le « salary cap ».

Pour Travis Schlenk, garder le partenaire de pick-and-roll de Trae Young est bien une priorité.

« Quand cette fenêtre s’ouvrira, nous aurons certainement des conversations avec les représentants de John », assure ainsi le dirigeant, même si tout l’enjeu sera sans doute autour du montant de ce nouveau contrat…