Reebok : la Question prête à supporter les Dallas Cowboys

Au moment ou Allen Iverson a été sélectionné en haut de la Draft 1996, les Cowboys venaient de décrocher le Super Bowl quelques semaines plus tôt. Dallas restait même sur trois titres en quatre saisons et faisait office de référence ultime en NFL.

Le nouveau coloris de la Question est donc plus que jamais ancré dans l’année 96. On y retrouve la traditionnelle combinaison bleu/gris/blanc des Cowboys. Le petit détail soigné, c’est la semelle intérieure décorée par un terrain de football américain. La semelle externe est translucide. Au talon, on retrouve le numéro 3 d’Iverson, lui-même quarterback lors de son passage au lycée.

Cette paire est disponible depuis le 18 septembre aux États-Unis. Malheureusement, on ne la trouve pour le moment pas sur le site français de la marque.

via Kicks on Fire

Maîtrisez l’Euro Step comme Giannis Antetokounmpo et dominez le match avec les Nike Zoom Freak 2 « White Cement ». Maintenant sur Basket4Ballers.com.