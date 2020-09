Le MVP de la nuit : Jayson Tatum était partout !

On l’avait quitté passif et sans idées face à la zone, et on l’a retrouvé patient et juste face à cette même zone. Auteur d’un match plein avec ses 25 points, 14 rebonds et 8 passes dans la 3e manche face au Heat, Jayson Tatum a été quasi parfait dans sa lecture de la défense, mais aussi son engagement. « On était dos au mur. On avait le choix entre baisser les bras ou se battre pour nos vies » résumera-t-il à propos de l’état d’esprit de son équipe.

Et les Celtics avaient donc décidé d’agresser d’entrée le Heat. Marcus Smart, Kemba Walker et Jaylen Brown sont les premiers à enfoncer la défense de Miami. Jayson Tatum ne force rien. Il laisse le jeu venir à lui. Comme Jimmy Butler ne le lâche pas, il fait jouer les autres, ou cherche les écrans pour se retrouver face à Duncan Robinson.

Il peut alors attaquer le cercle et jouer de ses appuis pour dominer le shooteur de Miami. On le retrouve aussi pour trouver Jaylen Brown dans la corner, ou pour planter le 3-points face au cercle à la fin du premier quart-temps.

C’est du grand Boston, et l’engueulade du vestiaire a eu un effet bénéfique sur tout le monde. « Personne n’est censé être heureux d’être menés 2-0. Si c’est le cas, c’est que vous vous en foutez… Nous, on ne s’en fout pas. Le basket est un sport d’émotions. On veut que les gars soient frustrés, énervés et préoccupés. Il n’y avait rien de personnel« .

Face à cette zone du Heat, Jayson Tatum va donc être patient. Il ne va rien forcer. Il lâchera les chevaux sur contre-attaque comme sur cet énorme dunk après le contre non moins énorme de Jaylen Brown sur Goran Dragic. On retrouve aussi Jayson Tatum au rebond et à l’interception. Il est toujours prêt du jeu, et c’est lui après un rebond, qui envoie Jaylen Brown au dunk pour lui rendre la monnaie de sa pièce.

Dans le quatrième quart-temps, c’est encore Jayson Tatum qui va porter l’écart à +19 avec un 3-points à 9 mètres puis un « spin move » pour éliminer Tyler Herro.

Mais cette fois, les Celtics ne lâchent rien malgré le tentative de comeback du Heat, et c’est le Jayson Tatum passeur qui va trouver Marcus Smart pour boucler le match. Un match maîtrisé puisque Miami n’aura jamais mené au score.