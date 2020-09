Les images officielles de la LeBron 18 dans ses quatre premiers coloris

Nike a profité du premier match des Lakers en finale de conférence hier soir face à Denver, le premier depuis dix ans, pour dévoiler la LeBron 18 dans ses quatre premiers coloris, alors que peu d’images avaient filtré jusqu’à maintenant. L’annonce aurait été encore plus belle si le King avait été élu MVP mais Nike devra faire avec.

On connaissait le coloris « James Gang », qui doit sortir le 9 octobre, mais le premier à voir le jour sera le « Empire of Jade » qui arrive en Chine le 21 septembre. Viendront plus tard le « Los Angeles By Day », qui sent la Californie avec ses palmiers et ses couleurs rose et bleu, annoncé pour le 6 novembre aux États-Unis, et enfin celui baptisé « Reflection », noir, or et bleu canard, censé retracer son parcours, dont on ne connaît pas la date de sortie.

Petit rappel au niveau technique, et ça ne se voit pas sur ces photos : la chaussure possède une poche Zoom Air sur toute la longueur et une unité Air Max en plus au talon. Pour le reste, on constate que la marque au Swoosh a misé sur les losanges pour la traction, sur un renfort en TPU au talon pour le maintien, ou encore une empeigne en knitposite pour alléger l’ensemble.





