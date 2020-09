James Borrego détaille les axes de progression de Devonte’ Graham

Révélation des Hornets au poste de meneur pour sa saison sophomore, Devonte’ Graham va pouvoir profiter du retour à l’entraînement de son équipe pour continuer à progresser.

Si l’ex-pensionnaire de Kansas a démontré de grosses qualités sur le tir à 3-points sur l’exercice 2019-2020 (37.3% de réussite en 9.3 tentatives en moyenne par match), son jeu à mi-distance a davantage souffert lorsque les adversaires ont commencé à mieux le « scouter », à partir du mois de janvier.

Pour James Borrego, Devonte’ Graham doit avant tout progresser sur son point fort, à savoir le tir à 3-points, l’encourageant même à s’essayer de shooter de plus loin, même s’il devra également bosser l’ensemble de sa palette plus près du cercle. À écouter le coach des Hornets, le meneur va devoir prendre exemple sur Damian Lillard.

« On ne peut pas négliger ce qu’il a fait pour en arriver là, il doit continuer à beaucoup shooter à 3-points en sortie de dribble, » a-t-il insisté auprès du Charlotte Observer. « On sait que c’était l’une de ses forces l’an dernier. Il peut encore s’améliorer en prenant davantage de distance. Il y a pas mal de meneurs qui ne sont pas juste derrière la ligne à 3-points, ils augmentent la distance. Devonte’ peut aussi le faire, jusqu’à un peu plus de 50 centimètres. Mais les équipes vont également le pousser vers la raquette, donc on se concentre aussi sur son jeu à mi-distance, son jumpshot, le floater, les drives vers le cercle, la finition, pied gauche, pied droit, main gauche, main droite. J’attends également de lui qu’il progresse là-dessus ».

De l’importance du tir à 3-points

Plus généralement, James Borrego a insisté sur l’importance qu’il comptait encore donner au tir extérieur lors de la prochaine saison. En ce sens, la présence d’un joueur comme Devonte’ Graham, capable de se créer son propre tir mais également de créer pour les autres, est donc primordiale.

« Le shoot ouvre les espaces sur le terrain, ce qui vous rend plus difficile à défendre, » a-t-il ajouté. « Quand les défenseurs doivent rester proches de vous, ça crée des opportunités, pas seulement pour le joueur en question mais pour ses coéquipiers autour de lui. On veut maximiser ce spacing pour aller au cercle et trouver des positions ouvertes à 3-points. Nous ne sommes pas les seuls à essayer de faire ça, mais on a montré la saison dernière qu’on se tenait à ce style ».

Cette saison, les Hornets pointaient à la 19e place au rang des équipes les plus adroites de la NBA derrière l’arc, à 35.2%, en 34.3 tentatives par match, soit la 14e plus haute moyenne, loin des Rockets et leurs 45.3 tentatives.