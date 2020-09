Reebok : la Shaqnosis tourne à l’envers

Au milieu des années 90, la Shaqnosis avait marqué les esprits avec son coloris blanc à rayures noires. Ou l’inverse. Depuis quelques jours, la signature de Shaquille O’Neal est de nouveau disponible, avec les mêmes couleurs, mais dans l’autre sens.

Là où se trouvait du blanc, on retrouve du noir. Le noir devient blanc. On s’y perd, mais c’est probablement l’idée de cette chaussure hypnotique.

Cette paire est actuellement disponible en France pour 140 euros. Le coloris original et une teinte « USA » sont également dans les magasins.

