Anta : la nouvelle KT6 arrondit les angles

La KT5 était fine et racée. Celle qui va lui succéder sera plus rebondie. Car la KT6 joue volontiers sur les arrondis, notamment au niveau de la semelle et du renfort talon.

La lacets sont encore une fois recouverts par un large velcro, même si ce dernier ne remonte pas aussi haut que l’an dernier. De loin, on pourrait presque la confondre avec la Air Jordan XX.

Du côté des coloris, Anta a, comme toujours, des alternatives très audacieuses dans les cartons. Il devrait encore être difficile de trouver les chaussures de Klay Thompson en France. La date de sortie de cette KT6 n’est pas encore connue, mais elle devrait arriver assez rapidement. Pour les plus motivés, le site de la marque livre à l’international.

https://www.instagram.com/p/CFPCpZ9FQOB/

via @thebasketballshoes et @sneakerhighway23

