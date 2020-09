Médias : Vince Carter arrive sur ESPN pour la NBA et la NCAA

C’est officiel, Vince Carter s’est engagé avec ESPN pour officier en tant que consultant. L’accord entre les deux parties porte sur « plusieurs années » et va permettre à « Half-Man, Half-Amazing » de rester près des parquets.

ESPN précise que le champion olympique allait être mis à contribution pour de nombreux shows comme NBA Countdown, The Jump, Get Up, First Take et SportsCenter. Il pourra aussi être sollicité pour les grands rendez-vous du championnat universitaire, principalement de la conférence ACC (Atlantic Coast Conference) dans laquelle il a évolué avec North Carolina et servira donc de consultant pour les matchs NBA.

Depuis longtemps, Vince Carter avait émis le souhait de se reconvertir dans les médias après sa carrière, en parallèle avec sa nouvelle vie de golfeur passionné. Il avait récemment été « testé » par ESPN sur plusieurs émissions, en tant qu’analyste invité. L’essai a donc été concluant.

« Ça a été une expérience amusante, j’ai beaucoup travaillé dessus et depuis longtemps, » a-t-il déclaré dans son podcast « Wingin it ». « Je remercie « SportsCaster U » (programme mis en place par le syndicat des joueurs pour accompagner les joueurs dans ce domaine pour leur après-carrière) avec qui j’ai commencé à travailler en 2011. J’ai pu voir si c’était quelque chose qui me plaisait et j’ai passé une super semaine, j’ai beaucoup appris, j’ai pu discuter avec de super personnes. Et neuf ans plus tard, on dirait bien que c’est devenu mon job ! ».