Les siestes XXL, le secret de la forme de Jamal Murray

Quel est le secret de la forme de Jamal Murray dont le niveau de jeu se maintient depuis plusieurs semaines, avec carrément un match à 40 points dans un Game 7 ?

La réponse, c’est le repos, et plus particulièrement la sieste. C’est ce qu’il a révélé à The Athletic.

« La veille d’un match, je me couche entre minuit et 1 heure, et je me réveille vers 9 ou 10h » détaille-t-il. « Ensuite, après le shootaround, je retourne dormir cinq heures. C’est juste moi. C’est ma manière de préparer les matches. »

Cinq heures de sieste, c’est énorme, et ça donne 14 heures de sommeil sur la journée ! « Eh oui ! » confirme-t-il. « C’est comme ça dans la « bulle ». Habituellement, je dors deux heures avant les matches. Je dors bien la nuit aussi. Mais si ici je suis là uniquement pour le basket, alors je me concentre sur le basket. »

« Paul George a évoqué la dépression, et le stress dans la bulle, et c’est réel »

Ce que ne précise pas Jamal Murray, c’est qu’il est célibataire, sans enfant, et que ses proches ont décidé de ne pas le rejoindre dans la « bulle ». Et lorsqu’il dit qu’il est concentré sur le basket, ce n’est pas un terme usurpé, et ça lui permet aussi de ne pas avoir d’idées noires…

« Paul George a évoqué la dépression, et le stress dans la bulle, et c’est réel » poursuit le meneur. « C’est vraiment réel, et c’est difficile à gérer sans sa famille. Mais pour moi, le basket est une addiction. Je vais à la piscine, pour couper du basket, et ensuite je reviens prêt à y aller. Mon addiction pour le basket se voit sur le terrain. J’ajoute de la muscu’. Deux fois par jour, avant le shootaround et avant le match. Je me prépare mentalement. »

Car il ne faut pas se leurrer, après 70 jours à vivre dans une « bulle », seul dans sa chambre, c’est une véritable épreuve mentale. « C’est difficile sur le plan de la santé mentale, et je l’ai vu. Il y a des moments où on est là, à se dire : « Mec, j’ai l’impression parfois d’être en prison ». Mais on se reprend, on va jouer au basket, on fait une bonne séance, on parle aux gars, que je considère comme des frères, et c’est utile, et ça marche. »