Herro de l’ombre

Qui peut encore dire que Tyler Herro n’est qu’un shooteur ? Le rookie du Heat a réalisé de belles choses toute la saison, dans un registre qui rappelle Mike Miller, mais cette nuit, il en a épaté plus d’un en terminant cette première manche face aux Celtics avec 12 points, 11 rebonds et 9 passes. En sortie de banc, au relais d’un Duncan Robinson au creux de la vague depuis quelque temps, il a fait apprécier son sang-froid, sa lecture du jeu, mais aussi sa confiance puisque c’est lui, avec deux 3-points, qui a pesé sur le « money time ». On retiendra notamment ce gros 3-points sur le nez de Kemba Walker. Le bras est sûr, et tel Klay Thompson, il ne doute pas.

« C’est fou ! Il a apporté quoi ? 11 rebonds, 9 passes… Il était à l’aise, en confiance, et on lui dit de continuer comme ça quel que soit le match » réagit Jimmy Butler. « On a besoin qu’il joue comme ça, et il s’est préparé toute l’année pour ça. Quoi qu’il fasse, on est à l’aise, et il se montre jour après jour. »

On l’a déjà dit, la recette du succès de Miami (9 victoires en 10 matches de playoffs), ce sont des vétérans qui ont confiance dans les jeunes, et les rookies ne sont pas là pour porter les valises et apporter les viennoiseries. Ils sont responsabilisés depuis le début de saison, et ça paie en playoffs. « On a besoin de lui » rappelle Erik Spoelstra. « On a souvent dit combien il avait progressé et combien il avait mérité sa place tout au long de l’année. Il a eu des hauts et des bas, mais on a besoin de sa palette de qualités, particulièrement face à une défense comme ça. »

S’attendait-il pour autant à ce qu’il frôle le triple double à seulement 20 ans ?

« Eh bien… il joue pour nous depuis 12 mois. Il a vécu deux training camps. Il a déjà vécu beaucoup de grands moments, et désormais, on a besoin de ses qualités en sortie de dribbles, et derrière la ligne à 3-points. Sa qualité de passe est vraiment bonne, il est rigoureux, il est discipliné en défense, et on a besoin d’actions qui ne sont pas dessinées, et Tyler est vraiment bon dans ces situations. »

Cette petite touche de folie, si précieuse dans des rencontres aussi serrées où la défense prend souvent le dessus car les deux formations se connaissent par coeur.