Frank Kaminsky veut s’inspirer de la carrière de Marvin Williams pour durer en NBA

Le départ à la retraite de son ancien coéquipier, après une dernière pige à Milwaukee, a été l’occasion pour Frank Kaminsky de faire une introspection sur ces cinq premières années en NBA.

À 27 ans, l’intérieur a beaucoup appris, à Charlotte pendant quatre ans, puis à Phoenix, qui l’a récupéré l’été dernier. Une chance que d’autres n’ont pas eue avant lui, comme son coéquipier à l’université de Wisconsin, Sam Dekker, qui évoluait en Russie la saison dernière et va jouer en Turquie en 2020-2021.

« Ce que j’ai appris, c’est que c’est extrêmement difficile d’entrer en NBA, mais que c’est encore plus dur d’y rester », a-t-il ainsi déclaré.

Le goût du travail

À la différence de Sam Dekker, Frank Kaminsky a notamment pu profiter de l’expérience et de l’aide d’un vétéran chevronné, Marvin Williams en l’occurrence, lorsqu’il est arrivé en NBA. Deuxième choix de la Draft 2005, ce dernier a grandi dans la ligue avec ce sentiment de devoir toujours prouver, légitimer sa place, un parcours qui a servi au rookie de la Draft 2015, également sous pression après avoir été choisi en 9e position par les Hornets.

« Il m’a en quelque sorte pris sous son aile et m’a montré comment travailler, » s’est-il rappelé. « En gros, il m’a expliqué que ce n’était pas facile, que rien n’arrive tout cuit pour personne et donc qu’il fallait continuer à travailler, et c’est ce que je fais ».

Le chemin de Frank Kaminsky a été conforme aux prédictions de Marvin Williams, semé d’embûches. L’intérieur a dû composer avec les blessures, le manque de considération de James Borrego à son arrivée à Charlotte en 2018 et l’expérience d’une période angoissante, la free agency 2019, alors que les Hornets ne voulaient pas le prolonger.

Être plus régulier

Phoenix lui a finalement proposé un nouveau challenge enthousiasmant, mais là encore, il a fallu se battre, notamment pour revenir d’une fracture de fatigue au niveau de la rotule, contractée en décembre dernier. Malgré ces péripéties, Frank Kaminsky a su garder le cap, profitant des occasions pour montrer de quoi il était capable.

« J’ai eu de très bonnes périodes dans ma carrière, mais je n’ai pas réussi à poursuivre sur une longue période, et c’est quelque chose que je sais être capable de faire et sur lequel je continue à travailler, » a-t-il ajouté. « Je sais que ça va arriver un jour, donc je vais continuer à travailler pour ça, parce que c’est vraiment le résumé de mes cinq premières années ».

Avec le souhait d’être encore plus proche du début que de la fin de sa carrière en NBA, Frank Kaminsky fait le vœu de devenir un jour un vétéran, comme Marvin Williams.

« J’adorerais pouvoir un jour avoir la présence d’un vétéran sur laquelle les gens peuvent s’appuyer, » a-t-il poursuivi. « Marvin a vraiment donné l’exemple pour tout le monde, et pas seulement sur le terrain. En dehors du parquet, il n’y a pas de mot pour dire à quel point il a été bon envers tout le monde dans la franchise, du staff aux gars de la vidéo, juste tout le monde. Il implique tous ces gens, les met à l’aise afin qu’ils soient partie prenante de l’aventure. C’est quelque chose que j’aimerais être, un jour ».