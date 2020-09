Pour Kevin Durant, Caris LeVert peut devenir le troisième homme des Nets

Les Nets déplumés pour la fin de saison dans la « bulle » suite à de nombreux forfaits, les derniers matches de saison régulière et les playoffs à Disney World ont été une parfaite occasion pour Caris LeVert de se montrer.

L’arrière/ailier a porté, avec Jarrett Allen, Brooklyn pendant trois semaines, avec 25 points par match durant les rencontres de classement, puis 20.3 points, 9.5 passes et 6 rebonds de moyenne lors du premier tour.

De quoi séduire davantage Kevin Durant, qui le voit en troisième option offensive derrière lui-même et Kyrie Irving.

« Bien sûr », a répondu l’ancien du Thunder et des Warriors, pour le podcast Old Man & The Three, à cette question de la troisième star. « Je pense que Caris est le parfait joueur pour ça, pour être notre meilleur marqueur ou passeur à n’importe quel moment. Pour contrôler une rencontre ou profiter d’un matchup au poste. Il peut tout faire sur un parquet. Dans cette équipe, on partage la balle et on a des joueurs qui peuvent évoluer sans ballon. Donc chacun pourra être la star d’un soir. »

On peut également penser, pour ce rôle, à Spencer Dinwiddie. Le meneur remplaçant a réalisé la meilleure saison de sa carrière (20.6 points de moyenne) en profitant des nombreuses blessures de Kyrie Irving. Et il est lui aussi capable de gros coups de chaud en attaque et d’être utile dans le « money time ».