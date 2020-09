De nouvelles personnes autorisées à venir dans la bulle pour les Finals

Complètement hermétique à son lancement, la bulle d’Orlando accueille de plus en plus de monde au fil des semaines et des départs des équipes éliminées.

À la fin du premier tour, chaque joueur pouvait faire venir jusqu’à quatre personnes, puis la NBA avait annoncé, pour répondre à Mike Malone, que chaque staff pourrait inviter dix proches lors des finales de conférence.

Finalement, la jauge grimpera jusqu’à douze personnes selon The Athletic, qui rajoute que les franchises encore en course pourront faire venir trois membres du staff supplémentaires, et que chaque joueur pourra inviter à chaque match deux personnes qui ne vivent pas dans la bulle, pour un total de 40 spectateurs (20 par équipe) par rencontre. The Athletic précise qu’il peut s’agir de membres de la famille, amis longue date, managers ou agents.

Ces derniers seront placés dans une tribune spéciale, à bonne distance du terrain, et seront obligés de rentrer et de sortir de la salle par un passage dédié, afin d’éviter de croiser les joueurs.