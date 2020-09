Doc Rivers cible les erreurs des Clippers depuis deux matches

Il ne faut pas compter sur Doc Rivers pour être surpris par les deux matches de suite perdus par les Clippers face aux Nuggets. Si le coach est sans doute déçu, il n’est pas étonné ou perdu par les prestations de ses troupes, qui ont gaspillé deux avances de 16 et 19 points avant de s’incliner.

Depuis le début des playoffs, il constate que sa formation est fragile mentalement et qu’il arrive à ses joueurs de déjouer alors même qu’ils ont le match en main. Mais Doc Rivers assure qu’il a très bien identifié le problème.

« Il n’y a pas de potion magique, ni de secret dans ce qu’il s’est produit », explique le coach à ESPN. « Il y a deux choses. On n’a pas défendu, car les Nuggets ont shooté à 60 % en seconde mi-temps. Ensuite, on a donné trop de lancers-francs. Dès que Jamal Murray s’est blessé, ils ont été systématiquement sur la ligne. C’est humain, on voit un joueur tomber, il n’y a pas de coup de sifflet sur l’action, donc après il y a beaucoup de lancers-francs. Il faut rendre hommage à Denver, car ils l’ont alors compris et sont devenus plus agressifs. »

« Les discours pour motiver sont très surcotés. Les joueurs sont perdus après trois minutes… Donc il n’y a pas de discours magique, ça, c’est pour les films »

Un autre élément est pris en compte par l’ancien entraîneur de Boston : les fautes commises par les Clippers. Si les Nuggets ont accumulé les passages sur la ligne des lancers-francs, alors des Californiens ont fait des fautes.

« Paul George ne peut pas se retrouver gêné par les fautes », annonce Doc Rivers pour le Game 7. « Ces deux ou trois derniers matches, il a eu des problèmes de fautes. Surtout qu’il ne défendait pas spécialement sur un des meilleurs attaquants adverses. Il doit rester sur le parquet. Car ces trop nombreuses fautes nous ont fait mal dans cette série et, à cause d’elles, on n’a pas aligné l’équipe qu’on souhaitait défensivement. »

Kawhi Leonard & Co. souffrent de leurs erreurs et pour ce match si décisif que sera le Game 7 de ce mardi (03h00, heure française), il faudra retrouver de la concentration et de l’application. Des simples mots ne suffiront pas.

« Les discours pour motiver sont très surcotés », affirme Doc Rivers, qui a dirigé 13 Game 7 dans sa carrière (pour 6 victoires). « Les joueurs sont perdus après trois minutes… Donc il n’y a pas de discours magique, ça, c’est pour les films. On parle de basket, de faire circuler la balle et de faire le maximum. »