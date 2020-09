Le père de Klay Thompson donne des (bonnes) nouvelles de son fils

Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche lors des Finals 2019, Klay Thompson devait en avoir pour 7, 9, voire 12 mois pour retrouver son meilleur niveau. Mais comme la saison 2020-2021 ne reprendra pas avant le 25 décembre prochain, le « Splash Brother » aura donc été privé de parquets au moins 18 mois.

Le seul point positif, c’est que Klay Thompson a eu tout le temps pour bien effectuer sa rééducation.

À un peu plus de trois mois d’un éventuel début de saison, il est déjà prêt, à en croire ce qu’a déclaré son père, Mychal Thompson, sur la chaîne SiriusXM de la NBA. Le joueur de Golden State aurait même progressé au tir !

« Il va très bien. Il joue, évolue à toute vitesse, c’est de nouveau un joueur de basket en pleine santé, » a-t-il annoncé. « Donc, il se sent bien. Et je l’ai regardé s’entraîner, et je vais vous dire une chose, c’est fou à dire, mais son tir a l’air encore meilleur. Il fallait s’y attendre, alors que c’est tout ce qu’il a pu faire pendant si longtemps, juste shooter, jusqu’à ce qu’il soit en pleine santé. Il est prêt à y retourner. Si la saison commençait à une date normale (soit mi-octobre), il serait de nouveau sur le terrain avec Steph Curry et les autres ».

Mychal Thompson a ajouté que Steve Kerr était venu assister aux entraînements et aux workouts de son fils, et que ce dernier bougeait également latéralement « comme avant son opération ».