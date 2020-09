Encore un comeback de Nikola Jokic et des Nuggets, qui forcent un Game 7 !

Après être revenus de 3-1 pour l’emporter face au Jazz, les Nuggets vont-ils refaire le coup aux Clippers ? Ça commence bien avec un Jamal Murray agressif, et un 8-2 pour commencer le match. Mais Paul George répond et Los Angeles réussit un 13-2 qui permet à la troupe de Doc Rivers de prendre le contrôle de la partie.

Nikola Jokic se démène mais, en face, Kawhi Leonard est bien présent alors que JaMychal Green fait une bonne entrée. Doc Rivers utilise davantage Ivica Zubac face à Nikola Jokic, un peu trop relâché sur ses passes, et l’écart monte à +8 (34-26) pour les Clippers à la fin du premier quart-temps.

+16 pour les Clippers à la mi-temps

Mais ces Nuggets ont du coeur, à l’image de Michael Porter Jr, qui n’hésite jamais à prendre un shoot pour conclure un 10-2 qui permet aux siens de recoller. Gary Harris se démène en défense, Nikola Jokic marque poste bas et à 3-points et voilà qu’il n’y a plus qu’une possession d’écart (47-45). Sauf que quand Kawhi Leonard et ses coéquipiers sortent les barbelés en défense et peuvent courir, ça peut vite faire très, très mal…

« The Klaw » emporte toute son équipe, Lou Williams met enfin un panier de loin, et la fin de la première mi-temps est particulièrement compliquée pour Denver, relégué à 16 longueurs (63-47).

Le plus dur reste à venir pour cette drôle d’équipe des Clippers : conserver cette avance. Ça commence bien avec Paul George qui inscrit un 3-points suite à un violent contre sur Jamal Murray, qui a du mal à se relever. Est-ce le début de la fin pour Denver ? Pas du tout, car Nikola Jokic et ses coéquipiers provoquent une tonne de fautes.

Tétanisés, les Clippers encaissent un 17-0 qui change tout…

Le rythme de Los Angeles est coupé, et on retrouve la troupe de Doc Rivers tétanisée, ne sachant plus où mettre le curseur entre l’agressivité et la gestion. Les minutes défilent et les Clippers ne marquent plus un panier, et c’est Lou Williams qui met fin à un 17-0 des Nuggets qui relance complètement le match. Les Clippers n’ont plus que deux points d’avance (79-77) à l’entame du quatrième quart-temps, et ils sont surtout extrêmement tendus.

Kawhi Leonard sur le banc pour se reposer, Paul George fait des choix contestables, et toute l’énergie de son groupe semble s’être envolé. Torrey Craig a tout le temps souhaité pour dégainer à 3-points et Doc Rivers demande vite un temps-mort, les Nuggets étant carrément repassés devant (82-79) à 11 minutes de la fin.

Pour ne rien arranger, Patrick Beverley est victime de sa suragressivité défensive et sort pour six fautes, alors que le coach des Clippers doit se passer de Montrezl Harrell, une nouvelle fois problématique en défense.

Nikola Jokic s’amuse et enchaîne les 3-points, bientôt suivi par Michael Porter Jr, et les Nuggets semblent avoir aspiré toute l’énergie de leurs adversaires. Kawhi Leonard et les Clippers ne répondent plus et n’arrivent tout simplement pas à placer un « run » afin de recoller. Encore une fois, ils auront gâché une belle avance (19 points dans le troisième quart-temps) et devront donc jouer un Game 7 dans lequel « toute la pression sera sur eux », comme l’expliquait Nikola Jokic (34 points, 14 rebonds, 7 passes) à la fin de la rencontre (111-98). Ce sera mardi…