Zion Williamson continue de façonner son corps

Depuis les débuts de la médiatisation de sa carrière, au lycée, Zion Williamson a interrogé quant à sa capacité d’adaptation à la NBA, à cause de son physique singulier, avec le corps et la carrure d’un intérieur mais le jeu et les appuis d’un arrière. À chaque étape, l’incertitude a grandi. Le nouveau phénomène promis à un grand avenir dans la grande ligue aurait pu finir par s’affiner avec le temps. Il n’en a rien été.

Il y a eu l’épisode de sa basket qui s’est littéralement ouverte en deux sous son poids. Et ce début de carrière en NBA tronqué par une déchirure au ménisque qui a retardé ses grands débuts et ravivé les questions…

À lui de garder le contrôle

Cette particularité d’un corps mêlant puissance physique et dimension athlétique, Zion Williamson la travaille désormais pour en faire un atout.

« Je remercie simplement Dieu de m’avoir donné le corps que j’ai, » a-t-il déclaré dans « Men’s Health ». « Les gens me disent que je ne suis pas censé faire les choses que je fais à ma taille. Je le prends juste comme une bénédiction. C’est au lycée que mon corps a vraiment changé. Ma dimension athlétique et ma vitesse ont vraiment décollé ».

Comme le souligne David Griffin, vice-président exécutif des opérations basket des Pelicans, c’est également ce qui le rend unique, dans le basket actuel mais aussi dans l’histoire de la NBA. À lui désormais de façonner son corps afin qu’il puisse résister à l’exigence d’une saison régulière et réduire le risque de blessure.

« D’un point de vue athlétique, c’est un arrière explosif, capable de couper, de démarrer fort et s’arrêter sur ses appuis, comme un « defensive tackle » (ces défenseurs à la fois puissants et rapides, en football américain), » a expliqué le dirigeant. « Personne n’a jamais eu cette combinaison de qualités. Du moins, personne qui soit arrivé jusqu’en NBA. Personne n’a eu cette assemblage de muscles et de masse. Il doit désormais faire preuve de flexibilité et se mettre en position afin de contrôler tout ça ».

Régime strict, à l’entraînement comme dans l’assiette

La phase de confinement lui a permis de façonner le « Zion Williamson nouveau », toujours extraordinairement physique mais dénué au maximum de masse grasse.

Avec un régime des plus basiques : « Des pompes, des abdos et beaucoup de course », glisse l’intéressé, qui a également eu droit à deux séances quotidiennes purement basket, sur la flexibilité, la force et le conditionnement.

Pour ce qui est de son régime alimentaire, ce n’est pas un chef mais sa mère, Sharonda Sampson, qui est aux fourneaux. « Tout ce qui est sauce, le bacon, tout ça, il ne peut pas en avoir, » a-t-elle lancé. « Ce qu’il mange beaucoup en revanche, c’est du saumon ».

Le processus de préparation de Zion Williamson 2.0 est déjà en cours. Rendez-vous la saison prochaine…