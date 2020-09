Le golf, la grande passion de Doc Rivers

Si Paul George profite de son temps libre pour aller pêcher, d’autres joueurs préfèrent aller taper quelques balles. Par exemple, à Boston, le plus doué club en mains, c’est Jayson Tatum, et chez les Clippers, Doc Rivers a souvent été vu sur le green. Il en a même causé avec Paul Millsap avant le Game 5.

« C’est super d’avoir un parcours, mais vous savez, je n’en ai pas fait autant que je le souhaitais en playoffs car on joue tous les deux jours » rappelle le coach des Clippers. « Je blaguais avec Paul car j’ai demandé au gars du golf quel était le joueur qui jouait le plus, et sans hésiter, il m’a dit que c’était Paul. Et de loin m’a-t-il dit. Je pensais que c’était J.R. Smith mais il m’a dit qu’il n’y avait même pas photo avec Paul. »

En pleine série de playoffs, alors qu’ils se battent pour une place en finale de conférence, Paul Millsap et Doc Rivers parlent donc de petite balle blanche.

« Pendant le match ou avant, on se marrait car je lui ai demandé s’il avait joué la veille, et il m’a dit qu’il y était allé. Je lui ai demandé comment il trouvait le temps d’en faire car je ne sais pas comment il fait… »

Il essaie de se faire expulser d’un match pour suivre le Masters !

Comme Doc Rivers va faire quelques trous régulièrement, a-t-il trouvé le meilleur golfeur de la « bulle » ? « Je sais déjà qui ne l’est pas… Mais je sais aussi que J.J. Barea a fait des parcours en 72, 73 coups… Je vais y aller et dégager son nom. »

Pour mesurer la passion de Doc Rivers pour le golf, il faut se souvenir qu’une année, lorsqu’il était aux Celtics, il avait essayé de se faire expulser d’un match pour regarder les exploits de Tiger Woods lors d’un Masters. C’est Danny Ainge qui l’avait prévenu en plein match, et qui lui avait conseillé de se faire expulser !

« Quand je coachais les Celtics, je me souviens qu’il restait quelque chose comme quatre matches à jouer et les positions étaient fixées pour les playoffs » avait-il raconté en 2016. « Il y avait le Masters, et à la mi-temps, Danny Ainge me dit que Tiger est sur une belle série, et il me dit : « Fais-toi expulser et viens voir ça avec moi ». Donc à la reprise, et genre dès la première action du troisième quart-temps, je hurle sur l’arbitre après une faute sifflée. Je crois que c’était Jake O’Donnell, mais je ne suis pas certain. Et là, il me regarde, et dit rien. Pendant les lancers-francs, il s’approche de moi et me dit : « Moi aussi, je veux aller voir le Masters« . »