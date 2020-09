Pour Marcus Morris, les Clippers font parfois preuve de suffisance

Depuis le début des playoffs, les Clippers ont perdu deux matches après avoir pourtant compté plus de 15 points d’avance. La première fois, ce fut contre les Mavericks (une avance de 21 points gâchée). La seconde fois, c’est le Game 5 contre les Nuggets avec 16 points partis en fumée.

Les absences mentales des Clippers sont connues et regrettées par Doc Rivers. Est-ce un problème de concentration, de vécu collectif ou de suffisance ? Pour Marcus Morris, c’est la troisième option qui semble être la bonne.

« On se repose sur le fait d’être bon sur le papier. On ne conclut pas les matches », analyse l’intérieur pour ESPN. « On est bon, on a du talent, donc on oublie de jouer dur et de conclure. C’est de notre faute. On aurait dû gagner ce match, on aurait dû continuer nos efforts. C’est un de nos talons d’Achille, de lâcher les matches. »

Des défaites alors qu’ils comptaient au moins 15 points d’avance, les Clippers ont vécu cela six fois cette saison, dont deux en playoffs donc. Dans le dernier match, Denver a passé un 35-14 en fin de rencontre pour rester en vie.

« Pour devenir les champions, on doit faire mieux », poursuit Marcus Morris. « Ce n’est pas un problème de coaching, c’est aux joueurs de trouver la solution. Paul George l’a dit comme personne : on avait le match sous contrôle, on les tenait et on a retiré le pied de l’accélérateur. On ne doit pas dévier et on doit conclure. Après, ce n’est arrivé que deux fois, donc il n’y a pas besoin de surréagir. »