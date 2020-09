Goran Dragic estime que Jayson Tatum est mieux entouré que Giannis Antetokounmpo

La qualité et la profondeur de l’effectif des Bucks a souvent été mise en lumière au fil de la saison. Mais hormis de bons relais du trio Bledsoe-Middleton-Lopez et quelques coups d’éclat de Kyle Korver de loin, les Bucks ont peiné offensivement lors de ces playoffs lorsqu’il a fallu seconder Giannis Antetokounmpo, dont la maladresse au tir extérieur et au lancer-franc causent également bien des soucis à Milwaukee.

Invité à comparer les Bucks et les Celtics, Goran Dragic a avoué se méfier davantage des troupes de Brad Stevens, qui disposent selon lui de bien plus d’armes en attaque pour épauler Jayson Tatum, à commencer par le tandem Walker-Brown qui rend une quarantaine de points en moyenne par match depuis le début des playoffs.

« C’est un peu différent. Je pense toujours que Giannis n’a pas autant d’aide que Tatum, » a souligné le meneur du Heat qui tourne à 21.1 points, 4.7 passes décisives et 4.4 rebonds par match depuis le début des playoffs, s’imposant comme un relais essentiel pour Jimmy Butler. « Si tu regardes, Jayson Tatum a Kemba Walker et Jaylen Brown autour de lui. Il est leader de l’équipe, sans aucun doute. On doit donc se préparer pour l’affronter mais on ne peut pas non plus concentrer toute notre défense sur lui et oublier les autres ».

Franchise player en puissance, Jayson Tatum a également démontré la qualité de sa vision de jeu en délivrant 5.3 passes décisives en moyenne dans la série face aux Raptors. Un aspect que Miami devra prendre en considération.

« Jaylen Brown a été important pour eux, Kemba Walker aussi, » a poursuivi Goran Dragic. « Ils ont beaucoup de gars qui peuvent se nourrir de Jayson. Il a a montré que c’était un parfait « all-around player ». Il peut jouer pour lui, il peut créer pour les autres. Il faudra lui opposer une défense en équipe ».