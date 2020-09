Désigner l’adversaire comme le favori pour s’enlever un peu de pression ? Très peu pour Jimmy Butler !

Même si on n’attendait pas forcément le Heat à ce stade de la compétition, le « franchise player » de Miami rappelle que son équipe n’a pas volé sa place et l’a fait savoir lors de sa visioconférence ce samedi, refusant le terme « d’underdog » pour qualifier les Floridiens face à Boston.

« Nous n’utilisons pas vraiment le terme d’outsiders. On peut dire qu’on a beaucoup à prouver, mais je ne pense pas qu’on soit l’outsider, » a-t-il déclaré à ESPN après l’entraînement du jour. « Je pense que nous sommes une très bonne équipe. Nous jouons ensemble. Tout le monde connaît son rôle. Nous sommes juste en compétition. Je pense qu’on mérite d’être là. C’est comme ça qu’on le voit. Pour moi, pour nous, c’est tout ce qui compte. Nous ne sommes pas des outsiders. Nous sommes des concurrents ».

Miami « maître de son destin »

Des concurrents à prendre au sérieux, au regard du parcours de Miami jusqu’à présent, un sweep au premier tour face à Indiana suivi d’un franc succès face à Milwaukee, 4-1, le tout en ayant affiché un visage séduisant en attaque et du caractère en défense.

Voilà qui devrait suffire au Heat pour ne développer aucun sentiment d’infériorité au moment de se comparer aux autres membres du dernier carré et donc les Celtics, déjà battus par Miami dans la « bulle », le 5 août dernier.

« Nous pensons tous que nous sommes la meilleure équipe. Nous pensons tous que nous méritons d’être là. Et c’est ce que je pense, » a ainsi ajouté Jimmy Butler. « J’aime aussi la façon dont nos gars pensent comme ça, parce que je pense que la confiance et l’approche mentale sontac la partie la plus importante. Il s’agit de nous, et nous sommes maîtres de notre destin à cet instant ».