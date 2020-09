Ray Allen explique pourquoi il n’est pas sorti de sa retraite en 2016

Ray Allen a bien été titillé par l’idée d’un « comeback ». Alors qu’il n’avait pas encore annoncé sa retraite officiellement, deux ans après son dernier match NBA en 2014, mais que son hygiène de vie et son éthique de travail faisaient de lui une valeur sûre, même à 40 ans, le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA (2 973 paniers à 3-points inscrits en carrière), avait eu des contacts avec Cleveland et Golden State durant l’été 2016.

Des échanges que Ray Allen n’avait pas concrétisés, principalement pour deux raisons, comme il l’a expliqué dans le podcast « The Posecast », à commencer par l’emballement médiatique et les rumeurs autour de son possible retour.

« Ces rumeurs m’ont vraiment rebuté, » a-t-il déclaré. « Quelqu’un à la télévision a dit que j’avais déjà signé un contrat avec Cleveland. Ma maison à Miami a donc été cambriolée pour cette raison, car les gens pensaient que j’étais à Cleveland. Alors que je n’avais encore parlé à personne ».

L’autre raison ne concernait pas une question de chances de remporter le titre mais plutôt de statut, de temps de jeu et d’argent. C’est à ce moment-là que les discussions ont cessé et que la perspective de revoir un jour Ray Allen sur un terrain NBA s’est définitivement éloignée.

« J’ai déjà gagné un titre, je ne cours pas après un titre, » a-t-il ajouté. « Donc c’était juste une question de temps de jeu et d’argent. Si vous pouviez faire en sorte tout ça fonctionne, alors je me serais penché sur la question. Mais à part ça, je ne vais pas déménager ma famille de Miami. Et rien ne s’est matérialisé ».