Les Lakers se sont adaptés au « very small ball » et à la vitesse des Rockets, et ça donne des contre-attaques éclair et du spectacle. Anthony Davis et LeBron James jouent les quarterback pour des touchdown à l’autre bout du terrain. La plus belle action de la nuit, c’est ce alley oop entre Rajon Rondo et LeBron James avec une passe sur le planche.

Côté Houston, Jeff Green parvient à se glisser dans le Top 5 avec un gros dunk sur la tête de Kyle Kuzma.