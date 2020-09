A l’entraînement des Rockets, le tout petit Chris Clemons joue le rôle de LeBron James

Se glisser dans la peau d’un autre à l’entraînement, telle peut notamment être la mission des role players. C’est le cas pour Chris Clemons, peu en vue depuis le début des playoffs (seulement 4 minutes disputées, lors du Game 5 face à OKC), et pourtant précieux lors des entraînements des Rockets.

Depuis une semaine, Mike D’Antoni demande à son petit meneur (1m77) de jouer le rôle de LeBron James (2m04), afin de permettre à ses coéquipiers de mieux appréhender les gestes et habitudes de la star des Lakers. Même si Chris Clemons n’a pas la carrure d’un LeBron James, son objectif doit être de calquer au maximum le jeu du King.

« C’est difficile pour un gars comme moi d’être LeBron, a-t-il déclaré au Bleacher Report. J’essaie juste de faire de mon mieux. Nous essayons de nous préparer à ce que les gars vont voir ensuite sur le terrain. Pour moi, c’est mon impact sur le jeu. J’essaie juste de faire ce que je dois faire pour que les gars puissent avoir une représentation précise de LeBron James ».

Positif pour l’équipe et le joueur

L’exercice peut également avoir un effet positif sur le joueur en question, puisqu’il devient le centre d’attention de la « Scout Team », l’équipe censée représenter l’adversaire d’une série au meilleur des 7 matchs, les Lakers en l’occurrence.

Dans la peau d’un autre, certains peuvent avoir tendance à se relâcher et donc à mieux jouer. C’est le déclic qu’espère notamment créer Mike D’Antoni chez Chris Clemons, qui peut toujours s’avérer utile sur le tir extérieur.

« Parfois, un joueur joue beaucoup mieux lorsqu’il se prend pour quelqu’un d’autre, explique Mike D’Antoni. C’est incroyable, quand on le regarde, on se dit : « Pourquoi tu ne joues pas comme ça tout le temps ? On leur dit : « Faites comme si vous étiez Kevin Durant ou je ne sais qui d’autre. Et ils deviennent fous. Ils commencent à mettre dedans. Il ne faut pas oublier que ces gars sont extrêmement talentueux, même s’ils sont dans la « Scout Team » ou peu importe comment vous l’appeler ».

Une pratique courante

Les coachs ont régulièrement eu recours à cette pratique lorsque vient l’heure des playoffs et le casse-tête d’une star qu’il faut arrêter ou au moins diminuer. Pour le cas de LeBron James, la problématique est multiple tant ce dernier peut apporter dans tous les secteurs de jeu.

« LeBron joue en fait meneur de jeu la plupart du temps. Il est à peu près tout sur le terrain. Il joue à un tas de positions différentes. C’est ce qui le rend spécial. Je dirais donc qu’être meneur de jeu aide à reproduire son jeu, ajoute Chris Clemons qui avait déjà endossé le costume de Chris Paul lors de la série précédente. En général, après la séance vidéo collective, je dois faire un peu de travail supplémentaire de mon côté, pour dérusher le clip du gars dont je joue le rôle, capter ses manières, ses tendances du mieux que je peux et essayer de les imiter sur le terrain pendant ces entraînements ».

A Miami, Erik Spoelsta avait pour sa part utilisé KZ Okpala pour « faire Giannis Antetokounmpo » au cours de sa série face aux Bucks. Un ajustement qui a été utile d’après le technicien floridien, là aussi, autant pour l’équipe que pour le joueur, même si ce dernier n’est pas entré en jeu.

« Quand vous êtes dans la « Scout Team » et que vous êtes l’un des joueurs en formation et qu’on vous demande d’être l’une des stars de cette ligue, ce sont leurs entraînements préférés, rappelle Erik Spoelstra. Je ne vais pas les comparer, ce n’est pas le sujet, mais il a des qualités qui sont similaires à celles de Giannis, et il a été capable de nous aider à nous préparer ».

De l’importance des détails en playoffs, le rôle des joueurs du bout du banc dans la « Scout Team » en fait partie…