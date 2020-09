Pour Kyle O’Quinn, l’arrivée de Tom Thibodeau aux Knicks est « le premier pas dans la bonne direction »

Joueur des Knicks de 2015 à 2018, Kyle O’Quinn connaît l’atmosphère unique qui règne autour de la franchise new-yorkaise. Le pivot y a ainsi vécu trois saisons particulièrement compliquées, avec trois changements de coach et des bilans de plus en plus catastrophiques, à 32 puis 31 et enfin 29 victoires.

Ce dernier est donc bien placé pour évoquer toute la complexité et l’instabilité de ce gros marché en sommeil. Pour Kyle O’Quinn, c’est cette incertitude qui a fait fuir les gros poissons lors de la dernière free agency.

« Quand tu commences à regarder la carrière de gars qui sont arrivés avant toi, et que tu as tes objectifs : « Dans trois ans, je veux être là, dans sept ans, je veux être ici ». Et quand tu vois certaines choses qui sont arrivées à des joueurs à New-York… On ne sait jamais ce qui peut se passer, » a-t-il déclaré à Yahoo! Sports. « Je pense que l’équipe, les Knicks, suscitera toujours la même attention, parce que tu joues dans le plus bel endroit au monde, point barre. Je pense juste que les gars regardent leurs carrières et se demandent : « Est-ce que je peux y arriver ici ? Avoir du succès ici ? ». C’est le plus important. Ça le sera jusqu’à ce qu’on arrive à une situation où on pourra se dire : « OK, je peux élaborer ce plan, jouer pour ce coach » et ainsi de suite. New York retrouvera alors le respect qu’il mérite durant la free agency de la part des gros joueurs ».

Avec l’arrivée de Tom Thibodeau au poste de coach, Leon Rose a posé la première pierre d’un nouveau projet à nouveau susceptible d’attirer les meilleurs joueurs. Et comme pour l’ancien coach des Wolves, Kyle O’Quinn pense que le nouveau président de la franchise a la carrure pour réussir à New York.

« Vous avez un bon coach avec Tom Thibodeau, très reconnu et très respecté. Je suis sûr qu’il est le premier pas dans la bonne direction. Le front office, la direction a toujours été bonne. Mais c’est le genre de choses dont parlent les gros poissons, » a-t-il ajouté avant de dire tout le bien qu’il pensait de Leon Rose. « Je lui ai dit quand il a eu le job lorsque je l’ai vu à Philadelphie : « Tu feras de grandes choses ». Et je sais qu’il le fera, grâce à sa personnalité, son comportement et son charisme avec ses joueurs. Je pense que ça va bien se passer dans l’organisation et qu’il a la personnalité nécessaire pour s’adresser aux gars ».