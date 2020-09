Un champion ne meurt jamais : Toronto arrache un Game 7 après deux prolongations !

Devenu titulaire après la blessure de Gordon Hayward, Marcus Smart a pris le relais dans cette série face au Raptors. Le chien fou de Brad Stevens est tout simplement sur une autre planète en attaque. Certes, il profite du collectif mis en place par son coach pour briller mais ses tirs primés en début de match montrent bien qu’il est bien plus qu’un super défenseur.

Le début de match est très intense de la part des deux équipes. Critiqués à cause de leur manque de détermination lors du Game 5, les Canadiens semblent avoir retrouvé de l’envie. Même s’il y a du déchet, les hommes de Nick Nurse ne subissent plus la pression. Batailleur au rebond, OG Anunoby montre ses muscles en arrachant des secondes chances pour son équipe pendant que Kyle Lowry de loin brille par son adresse avec des tirs à 3 points avec la faute (15-13).

Toronto a le mérite de s’accrocher face à une équipe des Celtics collectivement supérieure. Les deux joyaux que sont Jaylen Brown et Jayson Tatum sont prodigieux. Les deux hommes savent tout faire en attaque sur un terrain de basket. Leur jeu sans ballon est parfait et la combativité qu’ils arrivent à mettre lors de chaque moment passé sur le parquet est un modèle pour les plus jeunes. Boston termine bien ce premier acte, mais les Raptors, à l’inverse du match 5, n’ont pas dit leur dernier mot (25-21).

Merci Serge Ibaka !

Le début de deuxième quart-temps est compliqué pour les Raptors. Boston a sorti les barbelés en défense et Toronto bute sur cette défense agressive. Le mérite en revient à Brad Stevens qui arrive à chaque fois à trouver la bonne rotation pour ne pas affaiblir le collectif. Les rentrées de Brad Wanamaker et Robert Williams III sont parfaites. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés sur pick and roll et ils permettent à Boston de prendre une belle avance (41-29).

L’inquiétude commence à grandir du côté du Canada. Surtout, qu’ils ne peuvent toujours pas compter sur Pascal Siakam. En totale perdition depuis qu’il a rejoint la bulle, la star camerounaise est toujours dans le dur en attaque. A l’inverse, Serge Ibaka est au rendez-vous malgré son entorse à la cheville, et c’est encore lui qui va maintenir Toronto à flot. Défendu par Williams III, « Ibloka » joue loin du cercle. Trouvé en mouvement par ses coéquipiers, il marque trois tirs à 3-points consécutifs. Le banc canadien peut se lever. Primordial lors du titre l’an dernier, l’intérieur naturalisé espagnol a redonné l’envie à tout le monde. Et notamment à un Lowry qui termine fort cette mi-temps. Deux tirs puis une passe pour Norman Powell, le meneur des Raptors permet aux siens de regagner les vestiaires avec seulement quatre points de retard.

Il reste 24 minutes à Toronto pour aller chercher ce game 7 et les Canadiens semblent vouloir mourir les armes à la main. Gasol à 3 points puis Siakam (enfin) montrent de belles choses en attaque sauf que Boston a du répondant et Daniel Theis profite des caviars de ses copains sur pick and roll pour briller. Mais c’est bel et bien Toronto qui a pris les choses en main dans ce troisième acte (67-62). Moins précis offensivement, les Celtics s’en remettent à des exploits individuels pour marquer. Tout l’inverse de Toronto qui semble enfin jouer libéré. Gasol et Lowry montrent l’exemple en punissant à 3-points les mauvais choix défensifs adverses, Boston souffre (78-71). Heureusement que Smart est présent pour remettre du calme dans la maison verte. Mais ses coéquipiers ont montré un peu moins de certitudes collectives dans ce 3e quart-temps. A l’inverse, Lowry et sa bande ont vu ce qu’ils devaient faire pour remporter ce match. Il reste 12 minutes et Toronto mène de 4 points (81-77).

Kyle Lowry : le guide

Rapidement, Boston retrouve du liant collectif. Comme souvent, Tatum et Brown sont trouvés en bout de chaîne pour scorer à 3 points et redonner l’avantage aux Celtics (89-88). Mais le champion a du mental et le suspense ne cesse de grimper dans cette fin de match. Kyle Lowry ne veut pas voir son équipe quitter la bulle ce soir. Il donne tout ce qu’il peut pour aller chercher ce match. Par le tir ou par la passe, ce dernier est juste prodigieux et Toronto garde la tête (98-94).

L’intensité dans cette rencontre est dingue. Aucun panier, aucun déplacement n’est facile. Inexistant à la création, Kemba Walker peut compter sur l’aide de Smart pour jouer ses derniers ballons importants du match : ce dernier ne ressent aucune pression et il permet aux deux équipes d’être au coude à coude à 2 minutes du terme (98-98). Mais ni Tatum ni Fred VanVleet et encore moins Siakam au buzzer n’arrivent à scorer dans cette fin de match. La fatigue se fait ressentir mais les deux équipes vont devoir batailler 5 minutes de plus en prolongation.

Powell, le facteur X

Les dix joueurs présents sur le terrain évoluent à un niveau et à une intensité extraordinaires. Tellement qu’ils manquent un peu de justesse en attaque mais comment leur en vouloir. Walker fait danser Anunoby pour aller scorer à mi-distance (104-101) mais VanVleet l’imite et trouve Powell dans le corner pour l’égalisation (104-104). Powell encore lui sur la ligne des lancers francs donne 2 points d’avance aux champions en titre à 1 minute de la fin de cette prolongation.

Jusqu’à présent irréprochable en attaque, Tatum perd le ballon mais VanVleet à 3 points n’arrive pas tuer le suspense. Boston donne tout et Jaylen Brown sur la ligne des lancers francs égalise à 20 secondes de la fin (106-106). Une nouvelle fois, Toronto a la balle du match mais Powell ne trouve pas le panier et les deux équipes repartent pour 5 minutes de bonheur en plus.

C’est pour ce genre de match, que la NBA reste une ligue à part. Dos au mur dans la première prolongation, les Celtics font cette fois la course en tête. Smart, en triple double, et Tatum répondent à l’appel mais Toronto n’a pas fait tout ce chemin pour tomber maintenant. Trouvé à 3 points, Anunoby redonne l’avantage aux Canadiens (118-117). Le banc canadien est debout alors qu’il ne reste qu’une minute.

Les mains rapides de Powell interceptent le ballon dans les bras de Tatum. Le Raptor file en contre-attaque et score avec la faute de Smart. Au sol, il peut exulter (121-117). Tatum se fait pardonner en permettant à ses coéquipiers de revenir à 2 points (121-119) mais en patron Kyle Lowry donne un avantage définitif à Toronto. Le dernier tir de Smart ne donnera rien : le champion en titre s’offre un match 7 vendredi soir !!!