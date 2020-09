Le MVP de la nuit : le grand soir de Khris Middleton

Il était le meilleur joueur des Bucks depuis le début de la série face au Heat, et Khris Middleton a aujourd’hui l’étiquette du sauveur ! Alors que Giannis Antetokounmpo rejoignait les vestiaires avec une cheville en moins, l’ailier All-Star a pris le match à son compte pour sauver la saison des Bucks. Pourtant, quand le Grec sort, avec ses 19 points en 11 minutes, on se dit que c’en est terminé des chances de Milwaukee face à une formation de Miami invaincue en playoffs. Mais le miracle va donc avoir lieu, et Middleton va tenir son équipe à bout de bras, et plus particulièrement dans le 3e quart-temps « Il fallait juste continuer de se battre, et il va falloir le faire à chaque match » prévient-il après son exploit.

Déchaîné, et dans un registre qui rappelle Kevin Durant, Middleton prend feu. Les « pull up jumper » s’enchaînent, les situations d’isolation aussi. C’est un basket que Milwaukee joue rarement et l’ailier international prouve qu’il peut être le leader d’attaque. Miami lui envoie ses meilleurs défenseurs, mais Middleton ne faiblit pas, et il termine le quart-temps avec 21 points ! Milwaukee s’accroche. « Il a joué à son rythme, et il contrôle constamment ce qui se passe » décrit Brook Lopez, très bon dans le dernier quart-temps. « C’était une performance tellement impressionnante et incroyable à regarder. Il a vraiment guidé l’équipe. »

Il l’a guidé par ses points, sa hargne mais aussi sa voix. Middleton a passé son temps à encourager ses coéquipiers et à les motiver. Un vrai patron qui va jouer 48 minutes ! Epuisé, il demandera à son coach de prendre un temps-mort pour souffler. Le temps de recharger les batteries, et de garder le meilleur pour la fin, ce shoot énorme à six secondes pour la fin pour répondre à un Tyler Herro en feu. Et c’est encore lui, aux lancers-francs, qui va arracher la victoire.

« Je ne voulais pas forcément prendre tous les tirs, mais je voulais simplement la balle dans certaines positions » raconte le héros de la soirée. « J’ai trouvé que les gars avaient fait un super boulot avec leurs coupes, pour trouver les espaces libres, et pas uniquement pour moi. »

A l’arrivée, Middleton livre un match plein avec ses 36 pts, 8 rbds et 8 pds ! Le tout à 12 sur 28 aux tirs, sans jamais vraiment tirer la couverture à lui, et en continuant de faire jouer les autres. « Je pense que c’est la grande force de Khris : il voit ce qu’il se passe sur le terrain. Il lit le jeu. Il joue de manière altruiste » résume Mike Budenholzer. « Il fait de grandes passes. C’est un gars de 2m04 qui peut shooter, scorer et passer. C’est ce qu’on demande, et il a élevé très haut son jeu. »