« Because Of You », le bel hommage des Celtics à Bill Russell

« Grâce à toi, on peut être un athlète et un activiste ». C’est par cette phrase de Jaylen Brown que débute la vidéo publiée par les Celtics, intitulée « Because of you, Bill Russell », un véritable cri du cœur de la part des membres actuels qui représentent la franchise la plus titrée de l’histoire de la ligue (17 titres de champion).

Même depuis la « bulle », les Celtics ont ainsi trouvé une façon de remercier Bill Russell pour tout ce qu’il a apporté, autant sur le terrain qu’en dehors, le pivot ayant notamment été un pilier de la lutte pour l’égalité des droits aux Etats-Unis.

Bill Russell s’était par exemple distingué en 1961 en boycottant un match de pré-saison sous fond de tensions raciales qui devait se dérouler dans l’état ségrégationniste du Kentucky. Un combat qui fait écho à celui mené par la communauté de la NBA ces dernières semaines.

A 86 ans, sa voix reste écoutée de tous, qu’il parle de basket ou d’enjeux sociétaux plus graves. Chaque joueur a ainsi délivré un message pour remercier l’ensemble de l’œuvre de Bill Russell, en débutant leurs déclarations par « grâce à toi ».

« Merci pour tout ce que tu as fait, sur le terrain, en dehors et au sein de la communauté afin de rendre ce monde meilleur, a pour sa part déclaré Brad Stevens. Tu es le plus grand « winner » de tous les temps et tu as brillé de tellement de façons. Merci beaucoup ».