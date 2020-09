Eric Gordon en mission sur LeBron James

« Avec moi, le concept est le même qu’avec beaucoup de scoreurs. Je n’aime pas quand les gars mettent des tirs sur moi, qu’ils drivent jusqu’au panier. Je veux éviter les drives plus que tout. Quand un joueur va sur la ligne et commence à mettre des tirs, ça devient presque impossible de le stopper. C’est pourquoi j’aime être physique. Il faut bien trouver un moyen de ralentir les meilleurs joueurs ».

En l’espace de quelques jours, Eric Gordon est devenu le « garde du corps » de deux des membres les plus éminents du « Banana Boat », ce quatuor d’amis composé de Chris Paul, LeBron James, Dwyane Wade et Carmelo Anthony, qui profite encore de belles vacances en général à cette période de l’année.

Eric 1, LeBron 0

Après avoir envoyé Chris Paul en congés en se chargeant de défendre sur lui dans le Game 7 face à OKC au tour précédent, Eric Gordon s’est donc attaqué à un autre adversaire de taille, LeBron James, qu’il a parfaitement réussi à contenir dans le Game 1 de la demi-finale de conférence entre les Rockets et les Lakers en plus d’avoir été précieux au scoring.

« Je veux rester un peu prudent, a nuancé son coach, Mike D’Antoni, qui ne veut surtout pas provoquer l’orgueil de LeBron James. LeBron reste Lebron. Eric a cette puissance que nous aimons beaucoup, il est capable de tenir le coup. C’est un excellent défenseur face à n’importe quel joueur. C’est l’un de nos meilleurs défenseurs, sans aucun doute ».

Entre la prestation de PJ Tucker sur Anthony Davis et celle d’Eric Gordon sur LeBron James, Houston s’est donné les clés afin de pouvoir rivaliser avec la meilleure formation de la saison régulière dans la conférence Ouest, limitée à 97 points sur ce Game 1.

Pas d’excès de confiance

Surtout quand le sniper des Rockets met dedans comme il l’a fait en début de quatrième quart-temps, scorant 11 des 14 premiers points de son équipe dans la période, alors que LeBron James est resté muselé à zéro points dans le même temps. Pour LeBron James, c’est ce « coup de boost » qui a permis aux Rockets de faire la différence.

Le jeu de LeBron James étant tellement étoffé, Eric Gordon sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur sous peine de se faire punir, par la star des Lakers ou l’un de ses coéquipiers. L’heure est donc à l’humilité avant l’acte II, ce soir à partir de 2h30.

« Il va toujours être difficile à ralentir, point barre, a-t-il ajouté. Il faut juste contester tous ses tirs, essayer de lui rendre la tâche difficile. Je ne veux pas qu’il commence à impliquer tout le monde et à mettre ses tirs. Tu ne peux pas lui donner les deux, le laisser jouer pour les autres et scorer. On a juste fait preuve d’agressivité, on ne veut pas que ce soit facile pour lui. Pour ça, il faut savoir être physique au bon moment, et être très agressif ».