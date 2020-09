« Rester affamé », le slogan des Rockets

Parce que leur objectif est d’être champion NBA, les Rockets n’ont pas célébré leur qualification face au Thunder, puis leur victoire dans le Game 1 face aux Lakers. Comme l’expliquait James Harden, l’équipe n’a rien fait d’extraordinaire et le chemin est encore long…

« C’est une série. Evidemment, c’est bien de mener, mais on n’a encore rien fait. Il va falloir revenir avec la même intensité au prochain match » prévient Russell Westbrook dans le Houston Chronicle. Pour cela, Robert Covington a un slogan « Rester affamé », et c’est même inscrit sur son bandeau.

« J’ai beaucoup de bandeaux différents avec beaucoup de messages différents inscrits dessus » explique l’ailier-fort de Houston. « Je porte celui-ci car c’est l’état d’esprit : rester affamé, et ne se satisfaire de ce qu’on a fait dans le Game 1. On doit s’appuyer sur ce qu’on a fait, et maintenir la pression. On ne peut pas se satisfaire d’une simple victoire. On ne sera pas satisfait tant qu’on ne sortira pas vainqueur de cette série. »

Un discours qui plait au coach : « C’est simplement du bon sens. Ce qui est terminé est terminé… Tant que nous tirons tous dans la même direction, déterminés à trouver ce qui n’a pas fonctionné, et à essayer de s’améliorer le jour suivant, on ne peut plus penser à hier. J’ai déjà vécu tout ça. Il y aura des hauts et des bas. Il ne faut pas trop s’emballer, et il ne faut pas descendre trop bas. Nous avons gagné un match, et nous devons en gagner trois autres. Peu importe qu’on gagne ou qu’on perd, il faut toujours gagner le suivant. »