La soirée cauchemar de Jaylen Brown

Ça arrive même aux meilleurs, et cette nuit, Jaylen Brown a connu une soirée catastrophe. Le genre de soir où on a beau insisté, et on a beau être dans de bonnes positions, le ballon ne veut pas rentrer. Dans le Game 4, Brown a terminé le match avec un 4 sur 18 aux tirs, dont 2 sur 11 à 3-points ! Pas de quoi inquiéter son coach.

« Je pense qu’il a eu beaucoup de bonnes positions, et on n’est pas préoccupé par le fait qu’il mette ses tirs ou pas » a réagi Brad Stevens en conférence de presse. « Tout ira bien. J’ai trouvé qu’il l’avait bien géré et que sa réaction était bonne. »

Occupé à défendre à Pascal Siakam avec un problème de fautes, Brown n’a pas été le seul à passer à côté puisque le trio Tatum-Smart-Walker termine le match avec un 3 sur 18 à 3-points. « C’est difficile de jouer avec un problème de faute car ça vous enlève une partie de votre agressivité. Il faut s’adapter à l’arbitrage, et je me suis placé dans une situation compliquée, et une grande partie est à cause de moi » explique l’arrière-ailier des Celtics. « J’ai juste raté quelques tirs, mais je suis un bon shooteur, et je dois simplement les mettre. On est désormais à 2-2. On n’a pas bien joué, et je n’ai pas bien joué. On doit rebondir et être prêt à se battre. On en revient à ça, se battre. Il faut être prêt à se battre pour nos vies lors du prochain match, et continuer à produire du bon basket. Ce soir, les shoots ouverts ne sont pas tombés dedans. C’était une soirée compliquée« .