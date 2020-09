Pour Andre Iguodala, Jrue Holiday est le meilleur défenseur possible sur Stephen Curry

Comme tous les grands attaquants de l’histoire de la ligue, Stephen Curry a vu des dizaines et des dizaines de défenseurs venir sur lui, pour tenter de le contrer, de l’éteindre. Des grands comme des petits.

Sauf que très peu y arrivent véritablement même si, pour Andre Iguodala, il y en a un qui a plus de réussite et de talent que les autres quand il s’agit de s’occuper du MVP 2015 et 2016.

« J’ai vu ce joueur très bien défendre sur Stephen Curry », commence l’ailier du Heat pour le podcast de Bill Simmons. « Certes, Curry continue de marquer, mais personne ne fait mieux face à lui. Je l’ai vu aussi défendre sur Kevin Durant, pendant 40 minutes. J’en ai été impressionné. »

Qui est-ce ?

« Je savais déjà tout ça, puisqu’on a été coéquipier. C’est Jrue Holiday. Il aurait dû être défenseur de l’année deux ou trois déjà », estime le triple champion NBA, MVP des Finals en 2015. « Chaque saison, il devrait figurer dans la First-Team All-Defense. Mais il n’obtiendra jamais ce mérite. »

Grand défenseur l’un comme l’autre, Andre Iguodala et Jrue Holiday ont évolue ensemble pendant trois saisons, à Philadelphie. Puis le meneur des Pelicans a connu les honneurs de la First-Team All-Defense en 2017-2018. La saison suivante, il a terminé dans la deuxième meilleure équipe défensive de la saison.

Il faudra encore attendre les résultats de cette saison pour savoir s’il sera ou non de nouveau nommé parmi les meilleurs défenseurs de la ligue cette année.