Jae Crowder s’est vite rendu indispensable

Arrivé avant la « trade deadline » en provenance de Memphis, Jae Crowder a démontré sur la fin de saison qu’il pouvait beaucoup apporter au Heat, notamment en étirant le jeu grâce à son adresse à 3-points. Près de sept mois après son arrivée en Floride, Miami a encore pu mesurer l’importance de l’ailier dans son dispositif cette nuit, le fils de Corey Crowder (passé par le championnat de France) ayant livré son meilleur match de ces playoffs.

Auteur de 17 points, 4 rebonds et 5 passes décisives, Jae Crowder a ponctué sa prestation en inscrivant le 3-points synonyme de troisième victoire pour le Heat, sur un ballon parfaitement bien ressorti par Jimmy Butler qui a sapé le moral des Bucks, battus 115-100.

Un sniper poïkilotherme

« C’est un gars compétitif qui s’adapte à la culture, à notre façon d’être, et il est présent des deux côtés du parquet », avait déclaré Eirk Spoelstra à l’issue du Game 2 dans lequel Jae Crowder avait déjà été précieux. « Il a le souci du détail et c’est une agréable surprise en tant que leader dans notre vestiaire. Et sur le plan offensif, nous avons besoin qu’il soit agressif, en particulier à 3-points. J’adore le fait qu’il ait tenté 12 tirs derrière l’arc dans le Game 2. J’espère que nous pourrons même lui en générer davantage pour lui. C’est un excellent shooteur ».

Sans surprise, l’adresse extérieure de Jae Crowder, troisième joueur le plus utilisé par Miami derrière Jimmy Butler et Bam Adebayo sur cette série, a donc de nouveau été sollicitée cette nuit. Et s’il n’a pris « que » 11 tirs de loin, son pourcentage de réussite a été meilleur qu’au match précédent (à 45.5%).

Surtout, il n’a pas tremblé au moment d’enfoncer le clou dans le money-time avec son tir à 3-points puis ses deux lancers qui ont tué tout suspense à 48 secondes de la fin (109-100).

« Jae est un guerrier, et il accepte tous les défis. C’est un grand défenseur, fort, et il nous donne cet espace en attaque » a noté Goran Dragic. « Et il shoote très bien. Nous voulons le trouver en attaque. Il a déjà prouvé dans sa carrière qu’il savait mettre des gros tirs, quand le match est en jeu. Il a été énorme pour nous dans cette série ».

Giannis Antetokounmpo devra lui « passer sur le corps »

Comme le souligne le Slovène, Jae Crowder est aussi mis à contribution en défense sur Giannis Antetokounmpo. Une tâche pas évidente qu’il partage notamment avec Bam Adebayo, mais aussi un challenge motivant pour l’ailier, qui fait tout son possible pour gêner le « Greek Freak ».

« Je veux qu’il me passe sur le corps avant de pouvoir marquer », a ainsi déclaré Jae Crowder quant à son approche dans la façon de défendre sur le « franchise player » adverse. « Je ne veux pas lui donner d’angles. Il est si longiligne et si doué avec son jeu d’appuis. Il peut atteindre le cercle à son aise. J’essaie juste de le faire marquer par-dessus moi. S’il marque sur ma tête, je lui tire mon chapeau et je passe à la phase offensive ».

Comme Goran Dragic, Derrick Jones Jr. ou encore Meyers Leonard. Jae Crowder sera free agent à la fin de la saison. Si ses performances actuelles ne faciliteront pas la tâche du « front office » du Heat, l’intéressé a fait un premier pas en déclarant en mars dernier qu’il aimerait se poser à Miami. Affaire à suivre ?