Ja Morant a dépassé toutes les attentes des Grizzlies

L’enthousiasme est de retour à Memphis où les Grizzlies ont vécu une saison à toute allure, pour finalement buter sur la dernière marche qui aurait pu mener les hommes de Taylor Jenkins jusqu’en playoffs.

Les motifs de satisfaction ont été nombreux, à commencer par la première année de Ja Morant en NBA, ponctuée par le trophée de Rookie de l’année, remporté quasiment à l’unanimité.

Avec le recul, le « front office » de la franchise du Tennessee réalise à peine l’impact qu’a eu Ja Morant sur son équipe, promise aux bas-fonds de la ligue lors de l’entame de la saison, dans une conférence particulièrement relevée, et qui s’est révélée comme l’une des plus belles surprises de l’exercice en cours.

Déjà tout d’un leader

Battre Zion Williamson dans la course au rookie de l’année était une chose, mais diriger l’équipe comme l’a fait l’ancien pensionnaire de Murray State a également été le gros point positif de l’an I de Ja Morant en NBA.

« Je crois qu’il n’y a pas de mots pour décrire correctement ce que nous avons vu de Ja jusqu’à présent » a déclaré Zach Kleiman, président des Grizzlies. « Nous avions de grands espoirs pour Ja lorsque nous l’avons fait entrer dans notre équipe en tant que personne et en tant que joueur, et il a été tout simplement spectaculaire ».

Les Grizzlies et Ja Morant ont surpris tout le monde et ont résisté à la pression quasiment tout au long de la saison régulière « normale », ne cédant finalement que dans la « bulle ». Ancienne pensionnaire de Tennessee, c’est peut-être Candace Parker qui a le mieux résumé l’impact du meneur en l’espace d’un an.

« Il y a un an, personne à Murray State (pas même les plus grands fans de Ja) n’aurait pu prédire que Ja Morant mènerait son équipe à un match d’une participation en playoffs. Ce gars est incroyable. Son futur est effrayant. Super leader, super coéquipier. RESPECT », avait-elle tweeté avant le début des « play-in ».

Le conseil de son ancien coach : qu’il reste le même

Personne, sauf peut-être son ex-coach à Murray State, Matt McMahon. « Je n’ai pas du tout été surpris », a-t-il déclaré au sujet de la première saison en NBA de son ancien protégé. « Il y a deux choses qui m’ont vraiment marqué chez Ja, son impact sur la victoire et sa joie de jouer. Je ne suis pas dans le vestiaire, mais vous pouvez voir que c’est extrêmement contagieux ».

Au-delà de ses qualités de basketteur, Taylor Jenkins, retiendra quant à lui le tempérament de Ja Morant, indispensable pour réussir à mener une équipe comme il l’a fait à seulement vingt ans.

« Il est fait pour ça, il est fait pour ces moments, il est fait pour avoir cette responsabilité, c’est dans son esprit, c’est dans son cœur » avait déclaré le coach des Grizzlies à l’issue de la saison régulière. « Il est fait pour ce moment et c’est pourquoi nous sommes si chanceux de l’avoir avec les Grizzlies ».

Le plus dur reste désormais à faire : confirmer. Car Ja Morant sera attendu par tous les meneurs adverses et toutes les équipes de la ligue dès la saison prochaine. Pour relever ce nouveau défi, Matt McMahon lui donne le même conseil qu’il lui avait glissé à l’oreille au soir de la Draft : « Ne change jamais ».

« C’est tout », ajoute-t-il. « Continue à être toi-même, à avoir un impact sur les gens et à être un bon père pour ta fille. Tu représentes ta famille de manière excellente. Continue à être humble et affamé, et tu deviendras le meilleur joueur que tu puisses être ».