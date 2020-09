Chris Paul et Doc Rivers ont fait la paix

C’est l’un des épisodes les plus farfelus et burlesques de ces dernières années. En janvier 2018, des Rockets, menés par Chris Paul qui connaissait bien les lieux, avaient tenté d’entrer dans le vestiaire des Clippers pour en découdre, via une porte dérobée. Une tentative qui avait laissé des traces puisque la NBA avait suspendu deux Rockets, tandis que Chris Paul s’était alors mis à dos son ancienne équipe.

Plus de deux ans après, Doc Rivers assure que lui et Chris Paul ont fait la paix. Et bien avant les événements récents dans la « bulle », lorsque Chris Paul avait supplié son ancien coach de s’exprimer devant les joueurs.

« Nous avons de très bonnes relations » assure-t-il. « On a mis tout ça derrière nous il y a au moins un an, et l’été dernier, on a fait beaucoup de golf ensemble avant que la saison ne débute. On a crevé l’abcès il y a longtemps. Cela arrive souvent dans les relations entraîneur-joueur. »

Et Doc Rivers de rappeler que ce genre d’accrochage arrive lorsqu’un joueur quitte une franchise, ou même un salarié dans une société.

« La plupart du temps, quand quelqu’un quitte une entreprise, c’est rarement en de très bons termes, même s’il s’agit de profiter d’une autre opportunité. Sauf quand vous revenez dans la société, pour remercier et apprécier le travail effectué, et je pense que c’était le cas pour Chris et nous. C’est de l’histoire ancienne pour nous. »