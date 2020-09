Danny Green : « Frank Vogel est parfois trop gentil »

Malgré sa présence dans la bulle d’Orlando, Danny Green continue son émission « Inside The Green Room ». Il n’aurait peut-être pas dû.

Ou du moins, il aurait pu faire attention à ne pas risquer une polémique très malvenue à ce moment décisif de la saison, du genre de celles qui peuvent naître de la phrase suivante, quand il parle de son entraîneur Frank Vogel : « J’adore Frank mais il est parfois trop gentil. »

« Je ne dis pas que j’aimerais qu’il soit plus dur avec moi, mais il y a des fois où il pourrait être un peu plus franc, me mettre un peu plus au défi, pour que je suis puisse y répondre. » En a-t-il discuté directement avec lui ?

Et l’ancien Raptor de renchérir. « C’est un super entraîneur. J’ai des super coéquipiers qui m’encouragent. Mais ‘Bron, il te met au défi, d’autres le font aussi, et on a besoin de ça » insiste-t-il. « Il faut ce petit truc pour nous battre. Défie-moi de temps en temps. Il n’y a pas de problème à le faire. »