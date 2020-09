Avec Patrick Beverley, les Clippers retrouvent leur capitaine défensif

La nouvelle performance impeccable de Kawhi Leonard (29 points à 12/16 au shoot), la bonne prestation de Marcus Morris (18 points à 7/10) et la large victoire des Clippers dans ce Game 1 de la demi-finale de conférence contre les Nuggets pourraient faire oublier le retour de Patrick Beverley.

Surtout que ce dernier n’a joué que douze petite minutes. Mais ses coéquipiers ont souligné son importance et son impact après ce succès.

« Sa voix, sa communication, ses efforts. Il fait toutes les petites choses qui ne se voient dans les statistiques », livre Paul George à ESPN. « Il bloque au rebond, il va également chercher des rebonds offensifs. Il se donne corps et âme. Quand on a quelqu’un comme ça à ses côtés, on n’a pas d’autre choix que de le suivre. »

« Patrick Beverley est en quelque sorte le capitaine de la défense avec sa voix »

Entre sa sortie de la « bulle » suite à la perte d’un proche et sa blessure au mollet, Patrick Beverley n’avait joué que le premier match de la série contre Dallas depuis le début des playoffs. Il est donc en manque de rythme, mais en douze minutes, il a tout de même compilé 8 points et 6 rebonds.

« Il nous a donné de l’énergie », insiste Doc Rivers. « On n’est pas une équipe très bruyante en défense. Patrick est en quelque sorte le capitaine de la défense avec sa voix. Il parle sur toutes les rotations. Il rend les autres responsables. Avoir sa voix pour commencer les matches, c’est inestimable. »

Face à des Nuggets vidés de leur premier tour contre Utah, Los Angeles a pris la main. Les hommes de Doc Rivers peuvent compter sur un Patrick Beverley affamé qui, après avoir donné des consignes sur le banc, a envie d’enchaîner les matches sur le parquet.

« Je prends mon rôle très au sérieux. Je suis le meneur de jeu donc je mets en place offensivement et je fais mon boulot en défense. Avec ma blessure, j’ai encore plus apprécié de jouer. Regarder les matches du banc, ça apprend l’humilité. Je suis chanceux d’être ici et je suis heureux d’être avec mes frères, à me battre. »