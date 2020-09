Business : Michael Jordan s’intéresse aux paris en ligne, en investissant dans DraftKings

Fondée en 2012, DraftKings était au départ une société qui permettait aux fans de sport de participer à des « Fantasy League » sur le Web. Mais avec plus de huit millions d’inscrits, les créateurs de l’entreprise ont décidé de faire évoluer leur offre, et proposent désormais des paris sportifs en ligne dans les États qui l’autorisent.

Une activité qui intéresse visiblement Michael Jordan, qui a décidé de prendre des parts dans DraftKings et qui vient également d’être nommé « conseiller spécial » du comité directeur.

« Michael Jordan est une des figures les plus importantes du monde sportif et culturel, qui a redéfini à jamais l’athlète et l’entrepreneur modernes », explique notamment Jason Robins, co-fondateur et PDG de DraftKings, dans un communiqué de presse. « Les conseils stratégiques et le sens des affaires que Michael apporte à notre conseil d’administration sont inestimables, et je suis heureux qu’il rejoigne notre équipe ».

Michael Jordan est d’ailleurs également un investisseur de l’entreprise Sportsradar, l’entreprise leader sur le marché américain au niveau des données liées aux paris sportifs, qui collabore largement avec DraftKings.

De quoi bien positionner l’actuel propriétaire des Hornets alors que la NBA et d’autres ligues sportives poussent pour la légalisation totale des paris sportifs aux États-Unis, qui ne sont pour l’instant autorisés que dans dix États, mais qui sont attendus comme une nouvelle poule aux œufs d’or si la législation évolue…