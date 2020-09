Nike : les quatre premiers coloris de la Kyrie S2 officialisés

Une effusion de couleurs, un œil au regard insistant ou un beige façon camouflage. La Kyrie S2 a décidé de se faire remarquer pour ses premières apparitions.

À partir du 2 septembre, cette nouvelle chaussure de la gamme Kyrie devrait être disponible. Le premier coloris sera le « What the USA », déjà aperçu en mai sur les premières photos volées du modèle.

Le 11 septembre, place au noir, au rose et aux symboles sur la « What the PE. » Ambiance « tempête du désert » pour la « What the Inline», annoncée le 11 septembre en France, le 18 aux États-Unis.

Enfin, la plus belle paire est probablement pour le 25 septembre, avec la version « Sashiko », hommage à la broderie japonaise. Une Kyrie Low 3 reprendra la même ambiance.

Cette Kyrie S2 est annoncée à 130 euros.

