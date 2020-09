Le MVP de la nuit : Jimmy Butler, taille patron

C’est pour ça que le Heat a fait venir Jimmy Butler. Quand les défenses se resserrent en playoffs et que les attaques étouffent, il faut des joueurs capables de faire la différence en un-contre-un pour plier les rencontres.

Et c’est exactement ce qu’a fait l’ancien des Bulls, des Wolves et des Sixers, compilant 40 points à 13/20 au tir, 4 rebonds et 2 passes. D’abord utilisé loin du ballon, pour être servi ligne de fond, près du cercle ou dans le dos de la défense, il a pris les choses en main en dernier quart, pour y inscrire 14 de ses 40 points.

« Gagne le match », lui ont demandé ses coéquipiers, et c’est donc ce Jimmy Butler a fait, avec des paniers compliqués à mi-distance, face à Khris Middleton ou George Hill, pour arracher ce Game 1 à Milwaukee…

C’est la marque des grands, et Joel Embiid n’a pas pu s’empêcher de tweeter un « Jimmy Butler #TropFort » qui laisse imaginer la frustration de ne plus avoir l’arrière/ailier à ses côtés. Du côté de Miami, on se frotte en tout cas les mains, et Bam Adebayo décrit son plaisir de partager le même maillot que « Jimmy Buckets ».

« Il essaie toujours de dire que je suis la raison de notre succès. Au final, je dis toujours que c’est lui, donc on se chamaille à ce sujet. Il continue de dire que c’est moi, et moi que c’est lui, mais on va trouver la réponse. » Sans doute que les deux ont raison, mais cette nuit, Bam Adebayo était peut-être un peu plus proche de la réalité…