Le Magic donne des nouvelles de Mo Bamba et Jonathan Isaac

Le Magic éliminé, et de retour à… Orlando, Jeff Weltman a tenu une conférence de presse pour tirer le bilan de la saison, et évoquer la suivante. Le président du Magic a ainsi évoqué les cas de deux gros espoirs de la franchise, Jonathan Isaac et Mo Mamba, et ce ne sont pas forcément des bonnes nouvelles.

Pour le premier, victime d’une rupture d’un ligament croisé d’un genou gauche, la prochaine saison se passera à l’infirmerie ! C’est un énorme coup dur pour le joueur, qui cumule les galères, mais en se blessant début août, c’était compliqué de le revoir sur les terrains. Et l’autre souci, c’est qu’il est éligible à une prolongation de contrat cet été…

Pour le second, c’est différent, mais le Covid-19 a laissé des traces. « Il a vraiment eu quelques complications liées au Covid, et ça prendra un peu de temps pour qu’il en soit totalement débarrassé » explique Jeff Weltman. « Les médecins ont garanti qu’il n’y avait rien de grave mais ça prendra du temps pour que son organisme en soit débarrassé. Cela va se compter en mois, et non en semaines. C’est vraiment quelque chose qui ne pèsera pas sur le long terme. Il sera complètement rétabli, mais on va sans doute devoir surveiller sa charge de travail. »

Infecté en juin, Mo Bamba était présent dans la « bulle » mais selon son président, « il n’a jamais été capable de passer le cap sur le plan de la condition physique. » C’est pour cette raison qu’il avait finalement quitté le groupe, et ce n’est donc pas certain qu’il soit prêt pour la reprise.