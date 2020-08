George Hill explique comment il a entraîné les Bucks vers la grève… sans le vouloir

Plusieurs joueurs NBA ont regretté de n’avoir pas été mis au courant du geste des Bucks, ce qui aurait permis une meilleure coordination. Mais la raison en est simple : l’équipe de Milwaukee n’avait simplement prévu aucun boycott. C’est simplement le forfait personnel de George Hill qui a entraîné toute l’équipe, à la dernière minute.

Très touché par l’affaire Jacob Blake, et alors que l’isolement dans la « bulle » commençait à peser sur tout le monde, le meneur remplaçant avait décidé mercredi matin qu’il ne disputerait pas le Game 5 face à Orlando, le soir.

Il n’avait néanmoins prévenu personne, si ce n’est son coach, Mike Budenholzer, et ses coéquipiers n’ont donc découvert son choix que vingt minutes avant le début du match.

« Je ne voulais pas mettre cette pression sur mes coéquipiers », justifie George Hill. « Je ne voulais pas qu’ils aient à prendre cette décision, à moins qu’ils ne le veuillent. Donc, en tant que coéquipier, je ne leur ai pas fait sentir cette pression. C’est peut-être un peu de ma faute car je ne leur ai pas dit. Mais je ne voulais pas qu’ils prennent une décision sous la pression, et parce que nous nous entendons bien. »

Mais évidemment, son forfait de dernière minute, sans cause physique, a suscité l’interrogation du vestiaire.

« Ce n’était pas une décision prise afin de gagner de la notoriété ou quelque chose de ce genre. C’était juste dans notre cœur et dans nos tripes »

« Avant le match, les gars essayaient de comprendre pourquoi je ne jouais pas. Et nous en avons parlé. Sterling (Brown) en a parlé et voulait rester avec moi. Et ça a fait boule de neige. Tous les gars dans notre vestiaire se tenaient à mes côtés et disaient : « Si mon frère ne joue pas, alors nous ne jouons pas ». Et nous avons pris cette décision. Ce n’était pas du tout prémédité. Ce n’était pas une décision prise afin de gagner de la notoriété ou quelque chose de ce genre. C’était juste dans notre cœur et dans nos tripes. »

En plein tourbillon interne, George Hill a donc entraîné sans réellement le vouloir tous ses coéquipiers, créant un mouvement qu’il était très loin d’avoir imaginé.

« George a décidé de ne pas jouer le match mais il n’a mis la pression sur aucun de ses coéquipiers », a expliqué Giannis Antetokounmpo. « Ni sur moi, ni sur l’entraîneur, mais nous avons décidé de faire la même chose. Il est venu dans les vestiaires pour nous parler et j’ai décidé en tant que leader, en tant que Giannis, de ne pas jouer ce match. Je ne peux pas laisser derrière moi mon coéquipier, qui ne se sentait pas à l’aise dans la situation et qui n’était pas dans le bon espace pour jouer le match, et je l’ai soutenu à 100 %. »

Quelques heures auparavant, le meneur remplaçant avait déjà expliqué que la NBA « n’aurait jamais dû venir dans cette foutue bulle », une déclaration qu’il regrette désormais, alors que les esprits se sont calmés et que George Hill, comme beaucoup d’autres joueurs, avaient besoin de reprendre ses esprits dans un environnement compliqué.

Prêt à quitte le campus NBA, George Hill entend désormais rester, marqué par le soutien de ses camarades.

« C’est ce que mon cœur disait », explique-t-il sur ses envies de départ. « Mais mes coéquipiers se sont ralliés à moi toute la journée d’hier. Juste pour être là, me parler, mettre leur bras autour de moi, me dire combien je compte pour eux et combien ils m’aiment. Je ne peux pas les laisser tomber. Ces gars comptent beaucoup pour moi en tant qu’individus, en tant que coéquipiers et en tant que personnes. Et c’était plus grand que ça. »