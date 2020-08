Très ému, Chris Paul est fier de l’unité et la solidarité affichées par les joueurs

Président du syndicat des joueurs, Chris Paul était au cœur de la tempête suite à la grève des joueurs des Bucks, qui a eu un effet domino et a secoué le monde du sport, mais aussi la « bulle » mise en place par la NBA.

La première réunion fut ainsi houleuse, les joueurs, isolés loin de leurs familles et de leurs amis depuis de longues semaines étant visiblement (et logiquement) à fleur de peau. Dans ce contexte, et comme souvent dans les luttes sociales, il y a parfois eu des moments de tension interne, mais ce que retient vraiment Chris Paul, c’est que les basketteurs sont finalement ressortis de ces quelques jours en faisant front commun.

« Ça fait 15 ans que je suis dans la ligue, mais j’avais encore rien vu de tel » a-t-il déclaré lors d’un point presse en visioconférence hier. « Bien sûr, je n’étais pas le plus vieux dans la salle, je crois que c’était Udonis (Haslem). Mais les voix que nous avons entendues… Je ne l’oublierai jamais. Et pour beaucoup d’entre nous, c’était un moment unique. Nous avons lu des choses et vu des images de ceux qui ont agi avant nous, les Mohamed Ali, les Jim Brown, les Kareem Abdul-Jabbar, et nous avons vu à quel point ils étaient puissants. Nous ne disons pas que nous le sommes autant, mais ce que nous faisons actuellement dans notre ligue est important. Et je trouve que c’est une chance pour les jeunes joueurs de la ligue de voir comment les gars se rassemblent réellement, se parlent et voient un vrai changement, une vraie action. Parce que les gars sont fatigués. Et quand je dis fatigués, je ne parle pas de fatigue physique. On est juste usés de voir la même chose se reproduire, encore et encore. »

Chris Paul se souviendra donc de ce moment d’union avec fierté, en espérant qu’il marquera un vrai tournant.

« J’ai été suffisamment béni et chanceux de parler au père de Jacob Blake, qui est diplômé de Winston-Salem State et a vécu dans ma ville natale pendant un petit bout de temps, et c’était très émouvant, particulièrement pour un homme noir. Et on sait que lorsque George Hill s’est exprimé, il parlait de ça et il était touché. Particulièrement touché, comme nous l’étions tous. On est juste usés de voir la même chose se reproduire, encore et encore, et que tout le monde attende simplement de nous de faire comme si tout allait bien, juste parce qu’on est très bien payés. Mais nous sommes humains, vous savez, on a aussi de vrais sentiments. Et je suis fier que nous ayons eu la chance de se retrouver ensemble dans une salle pour en parler les uns avec les autres, et pas seulement se croiser dans les couloirs et se dire : bonne chance pour le match d’aujourd’hui ».