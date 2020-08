Meilleurs joueurs de la saison régulière, LeBron James et Giannis Antetokounmpo laissent des miettes aux autres. Le premier brille par ses passes et son drive main gauche, tandis que le second écrabouille la défense du Magic.

À leurs côtés, Jusuf Nurkic réussit le doublé avec d’abord un circus shot face à Markieff Morris, puis surtout ce scotch sublime sur Javale McGee.