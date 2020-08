Le duo Middleton-Antetokounmpo envoie le Magic en vacances

Malgré un ultime sursaut d’orgueil d’Orlando en fin de match, Milwaukee a fait le job et rejoint donc Miami en demi-finale de conférence. La quatrième victoire des Bucks ressemble quelque peu aux précédentes, avec un Giannis Antetokounmpo au-dessus du lot, et des « role players » qui s’illustrent à tour de rôle comme ça a été le cas pour Marvin Williams, facteur X du « money time » aux côtés d’un Khris Middleton sur la pente ascendante (21 points, 10 rebonds, 7 passes). Car il y a bien eu un « money time » lorsqu’Orlando est revenu à -3, porté par une extraordinaire adresse extérieure.

À l’arrivée, le résultat reste le même que lors des quatre derniers matchs. Les Bucks sont-ils enfin lancés ? L’opposition à venir face au Heat permettra bientôt d’y répondre…

Giannis Antetokounmpo martyrise le cercle

Milwaukee peut encore compter sur l’impact de Giannis Antetokounmpo pour prendre rapidement les devants. Le « Greek Freak » lâche deux dunks dès les premières minutes avant de laisser les remplaçants creuser l’écart avec Marvin Williams et Donte DiVincenzo à 3-points (23-13). Après une belle frayeur pour Evan Fournier, mal retombé après un drive, Orlando attaque son retour grâce à Wes Iwundu et Terrence Ross de loin, terminant le premier acte à -5 malgré déjà six balles perdues (26-21).

DJ Augustin enchaîne cinq points de suite et revoilà déjà les Floridiens à égalité. Terrence Ross répond dans la foulée la foulée au 3-points de Giannis Antetokounmpo (31-31). On s’attend alors à revivre le scénario du match précédent, avec un Magic résistant et menaçant jusqu’au bout. Mais les Bucks reprennent vite leurs esprits. Le gros dunk de Giannis Antetokounmpo avec la faute de Terrence Ross lance les hostilités, et Milwaukee aligne alors un 13-0 au cours duquel Brook Lopez, Khris Middleton et Eric Bledose brillent également (44-31).

Malgré un bref retour, principalement orchestré par Nikola Vucevic (44-38), Orlando prend très cher dans les trois dernières minutes précédant la pause. Giannis Antetokounmpo est toujours aussi insaisissable, martyrisant le cercle, main gauche, à deux mains, ou sur un alley-oop finement lancé par Eric Bledsoe. Khris Middleton y ajoute aussi son grain de sel, avec deux missiles à 3-points dont un 3+1 pour conclure la mi-temps sur le score retentissant de 67 à 50. Aux côtés du trio Bledsoe-Middleton-Lopez, Giannis Antetokounmpo mène la fronde avec 22 points, son record en playoffs pour une première mi-temps, et 11 rebonds.

Orlando se remet à y croire

Les vacances se rapprochent pour les hommes de Steve Clifford lorsque Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo enclenchent dès la reprise, permettant aux Bucks de filer vers la qualification alors que l’écart est désormais à +21 suite à une claquette-dunk de Brook Lopez (76-55). Pendant que le pivot de Milwaukee enchaîne les dunks, Evan Fournier tente de relancer une dernière fois la machine en claquant deux missiles à 3-points.

Le Magic revient alors à -13 à cinq minutes de la fin du troisième quart sur un hook de Nikola Vucevic (80-67).

Le tandem Ross-Iwundu fait feu de loin et maintient l’espoir à 12 minutes du terme, avec Giannis Antetokounmpo sur le banc, à cinq fautes (90-79). Celui-ci se matérialise pour de bon lorsque DJ Augustin, par deux fois, Nikola Vucevic et enfin Evan Fournier font tomber la pluie de loin, ramenant la marque à 96-93 !

Marvin Williams à la rescousse

La menace est bien réelle pour les Bucks qui peuvent alors compter sur Marvin Williams pour suppléer le « Greek Freak ». L’ex ailier fort de Charlotte claque deux missiles à 3-points et provoque le passage en force de Khem Birch afin de remettre les siens dans le droit chemin suite à un 8-0 (104-93).

De loin, après deux lancers réussis d’un George Hill également précieux, Giannis Antetokounmpo vient donner la touche finale en reléguant les Floridiens à 14 longueurs (112-98). Cette fois c’est fini, le Magic s’incline 4-1 avec les honneurs malgré un dernier revers de 14 points (118-104).